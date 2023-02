Coupe du monde culinaire 2023 : l’Algérie se distingue en Tunisie

Riche en recette généreuses et variée, la cuisine algérienne a réussi à se distinguer lors de nombreuses occasions. Actuellement, elle occupe la première place du classement des meilleures cuisines dans le monde arabe, mais aussi en Afrique.

Cependant, ce classement n’est pas la seule distinction pour l’Algérie. En effet, grâce aux compétences de ces chefs pâtissiers et cuisiniers, l’Algérie a réussi, une nouvelle fois, à battre la concurrence et à décrocher de nouveau titre dans le domaine culinaire.

Et ce, notamment lors de la coupe du monde culinaire organisée, sous sa 2e édition, en Tunisie. En effet, la ville de Hammamet a donné le coup d’envoi pour ce concours, le vendredi 10 février dernier, pour accueillir les participants de 35 pays dans le monde. Le jury qui regroupe les professionnels de la cuisine et de la pâtisserie venus de la Tunisie, de l’Algérie, du Maroc, de la Croatie et de la Turquie ont procédé à la dégustation et à l’évaluation des réalisations de chaque participant, durant ce concours.

Mondial culinaire 2023 : la cuisine algérienne se distingue en Tunisie

L’Algérie participe au mondial culinaire 2023 avec une équipe composée de 60 participants, qui excellent dans les domaines des gâteaux traditionnels, du cake design et de la pâtisserie moderne, mais aussi dans le domaine de la cuisine traditionnelle.

Cependant, au cours de cet événement, l’Algérie ne s’est pas contenté par une simple participation. Elle a réussi à séduire les papilles du jury et à décrocher le premier prix de ce mondial culinaire, attribué notamment dans la catégorie des pâtisseries et des gâteaux traditionnels. Et ce, en plus des nombreuses médailles d’or qui ont été attribuées à plusieurs participants algériens.

الجزائر تفتك كأس العالم للحلويات بمونديال الطبخ بتوس pic.twitter.com/dQi4AHyDr2 — Télévision Algérienne-التلفزيون العمومي الجزائري (@entv_dz) February 13, 2023

Cette coupe du monde culinaire a été clôturée par une cérémonie de remise des prix, dans la soirée du dimanche 13 février 2023.

