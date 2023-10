Coupe du Monde 2034 : l’Algérie soutient la candidature de l’Arabie Saoudite

L’Arabie Saoudite va se porter candidate pour accueillir la Coupe du Monde 2034. L’Algérie soutient le dossier saoudien, annonce le ministère des Affaires étrangères.

Comme tout le monde le sait, la Coupe du Monde-2030 se déroulera dans trois continents et six pays. Une organisation particulière sur décision de la FIFA, à l’occasion du centenaire de la compétition la plus huppée sur la planète. En effet, le trio l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay vont abriter les premiers matchs. La suite du tournoi se poursuivra au Portugal, l’Espagne et le Maroc, qui ont fait une candidature conjointe.

Concernant l’édition de 2034, elle pourrait se dérouler dans un autre pays arabe, à savoir l’Arabie Saoudite. Il y a quelques semaines, la fédération saoudienne de football a annoncé officiellement son intention « De postuler pour accueillir la Coupe du Monde-2034. Notre candidature s’inspire du parcours de transformation de l’Arabie Saoudite, de la passion de nos fans et de notre engagement à organiser un tournoi incroyable ». Lit-on sur son compte Twitter.

L’Algérie affiche un soutien total à l’Arabie Saoudite

L’Algérie soutient le dossier de candidature de l’Arabie Saoudite pour accueillir la Coupe du Monde-2034. « L’Algérie exprime son soutien total à la candidature de l’Arabie Saoudite pour abriter la Coupe du Monde-2034 et affirme que ce pays jouit de tous les moyens pour une excellente organisation de ce grand rendez-vous mondial ». Indique l’établissement public de la télévision nationale, selon le ministère des Affaires étrangères.

Et d’ajouter : « L’Algérie affirme son soutien au Royaume saoudien afin de contribuer à sa réussite qui sera une fierté pour la nation arabe et islamique ».

Rappelons que l’international algérien, Riyad Mahrez, a également affiché son soutien inconditionnel à l’Arabie Saoudite pour accueillir le Mondial-2034. « C’est parti… Clairement au bon endroit, maintenant et pour l’avenir. C’est incroyable de voir l’Arabie Saoudite postuler pour accueillir le tournoi le plus prestigieux du football. J’entends et vois les fans. Je ressens la passion et l’amour du jeu. J’espère que le monde pourra le voir aussi ». A-t-il écrit sur son compte Twitter.