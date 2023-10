Coupe du Monde 2034 en Arabie Saoudite ? Riyad Mahrez réagit

L’Arabie Saoudite va officiellement postuler pour accueillir la Coupe du Monde-2034. Cela a suscité la réaction de l’international algérien, Riyad Mahrez, pensionnaire du club saoudien Al-Ahli.

Comme tout le monde le sait, la Coupe du Monde-2030 se déroulera dans trois continents et six pays. Une organisation particulière sur décision de la FIFA, à l’occasion du centenaire de la compétition la plus huppée sur la planète. En effet, le trio l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay vont abriter les premiers matchs. La suite du tournoi se poursuivra au Portugal, l’Espagne et le Maroc, qui ont fait une candidature conjointe.

La Coupe du Monde 2034 pourrait se dérouler dans un autre pays Arabe. A cet effet, l’Arabie Saoudite va postuler pour l’abriter. « Aujourd’hui, nous entrons dans le prochain chapitre du football saoudien : l’intention de postuler pour accueillir la Coupe du Monde-2034. Notre candidature s’inspire du parcours de transformation de l’Arabie Saoudite, de la passion de nos fans et de notre engagement à organiser un tournoi incroyable ». A annoncé la fédération saoudienne de football sur son compte Twitter.

Today, we enter the next chapter of Saudi football: intending to bid to host the 2034 FIFA World Cup™ 🏆

Our bid is inspired by Saudi Arabia’s transformation journey, the passion of our fans, and a commitment to deliver an amazing tournament.#Saudi2034

Learn more ➡… pic.twitter.com/zmpNt86Ksl

— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 4, 2023