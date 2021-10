Coupe du Monde 2030 : quand Israël fait du charme à la FIFA

Lors d’un colloque organisé ce mercredi 13 octobre à Jérusalem, en Palestine, le président de la FIFA Gianni Infantino a traité le sujet d’une éventuelle organisation d’une Coupe du Monde par Israël, les Émirats arabes unis et un ensemble d’autres pays voisins, au Premier ministre israélien Naftali Bennett.

En effet, le président de la Fédération internationale de football Gianni Infantino a saisi l’occasion dudit colloque, pour discuter avec Naftali Bennett, sur la possibilité de coorganiser la Coupe du Monde 2030 par Israël, les Émirats arabes unis et un ensemble d’autres pays voisins, rapporte l’Équipe.

» Lors d’échanges entre nous deux, le président de la FIFA a lancé l’idée qu’Israël puisse accueillir la Coupe du Monde 2030 avec d’autres pays de la région menés par les Émirats arabes unis « , a affirmé le Premier ministre israélien dans un communiqué.

Président de la FIFA : » pourquoi ne pas rêver et y penser «

De son côté, Gianni Infantino a révélé : » je pense que coorganiser est l’avenir et donc pourquoi ne pas en rêver et y penser, que ce soit au niveau senior, junior, pour les hommes ou les femmes, parce que la Coupe du Monde de la FIFA a cette magie unique de rassembler et d’unir les gens « , indique la même source.

Pour rappel, de nombreux pays ont nominalisé en 2020 leurs relations avec Israël, à savoir, Les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc, et ce, sous l’impulsion du président américain de l’époque, Donald Trump et de son gendre, Jared Kushner, architecte de cette stratégie.