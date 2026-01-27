Coupe du monde 2030 : l’Espagne critique sévèrement le Maroc

À cinq ans du rendez-vous planétaire, la Coupe du monde 2030, co-organisée par l’Espagne, le Portugal et le Maroc, commence déjà à susciter des tensions. Si le dossier commun a été validé par la FIFA, un point majeur cristallise désormais les divergences entre les trois partenaires : le lieu de la finale. Et sur ce terrain, l’Espagne affiche clairement ses ambitions, au risque d’ouvrir un bras de fer diplomatique et sportif avec ses co-organisateurs.

Le président de la Fédération espagnole de football (RFEF), Rafael Louzan, s’est montré catégorique à ce sujet. En marge d’un gala organisé par la presse sportive hispanique, au cours duquel il a été honoré par un prix, il n’a laissé planer aucun doute. « La finale de la Coupe du monde 2030 aura lieu en Espagne », a-t-il affirmé, des propos relayés par le quotidien Marca. Pour Louzan, l’Espagne est appelée à jouer un rôle central dans l’organisation de ce Mondial historique, qui marquera le centenaire de la première édition disputée en Uruguay en 1930.

Le premier responsable à la RFEF a mis en avant l’expérience et la capacité organisationnelle de son pays. « L’Espagne possède une capacité d’organisation qu’elle a su démontrer depuis tant d’années. Elle sera la locomotive de la Coupe du monde 2030 et la finale se déroulera ici », a-t-il insisté. Dans cette optique, la candidature du stade Santiago Bernabéu, récemment rénové et doté d’infrastructures ultramodernes, est défendue avec vigueur par la partie espagnole, qui y voit l’enceinte idéale pour accueillir l’apothéose du tournoi.

Le président de la RFEF s’en prend au Maroc

Mais Rafael Louzan ne s’est pas contenté de promouvoir les atouts de l’Espagne. Il a également égratigné le Maroc, autre co-organisateur, en évoquant certains épisodes récents du football africain. Selon lui, les scènes de chaos observées lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations entre le Maroc et le Sénégal (0-1 après prolongation) ne plaident pas en faveur du Royaume pour l’organisation d’une finale mondiale. « Ce pays est, à tous les niveaux, en pleine transformation. Il faut reconnaître les réussites, avec les stades magnifiques de la CAN. Cependant, je me dois d’ajouter que nous avons assisté lors de cette compétition à des scènes qui ternissent l’image du football », a-t-il souligné.

Ces déclarations risquent de raviver les tensions entre les partenaires d’un projet qui se veut pourtant symbolique d’unité et de coopération entre deux continents. Le Maroc, qui investit massivement dans ses infrastructures sportives et ambitionne d’accueillir des événements majeurs, n’a pas encore officiellement réagi. Quant au Portugal, il adopte pour l’instant une position plus discrète, privilégiant la concertation.