Coupe du monde 2026 : voici le montant record que la FIFA versera à l’équipe championne

La FIFA a dévoilé la répartition des primes pour la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet. Une dotation en hausse de 15 % par rapport aux prévisions initiales, portée par le succès commercial inédit de la compétition.

Les 48 sélections qualifiées pour le Mondial 2026 se partageront une enveloppe totale de 871 millions de dollars (environ 756,4 millions d’euros), soit une hausse de 15 % par rapport aux prévisions initiales. Cette progression spectaculaire est la conséquence directe du succès commercial de la compétition, dont les revenus ont dépassé toutes les attentes, selon la répartition du prize-money dévoilée par la FIFA.

Le futur champion du monde empochera ainsi 50 millions de dollars, un montant sans précédent dans l’histoire de la compétition. Le finaliste recevra, quant à lui, 33 millions de dollars. Ces primes sont intégrées à la « contribution financière » versée par la FIFA aux fédérations participantes.

Avec l’élargissement du tournoi à 48 équipes et l’augmentation des revenus commerciaux générés par l’épreuve organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet, l’édition 2026 établit un nouveau standard en matière de retombées financières pour les sélections nationales. Même les équipes éliminées dès la phase de groupes repartiront avec 10 millions de dollars (8,68 millions d’euros) dans leurs caisses.

De son côté, la Fédération internationale de football espère générer 8,9 milliards de dollars en 2026 grâce à cette édition, selon les déclarations de son président Gianni Infantino.

Voici la répartition des primes par tour :

Vainqueur : 50 millions de dollars (43,41 M€)

50 millions de dollars (43,41 M€) Finaliste : 33 millions de dollars (28,65 M€)

33 millions de dollars (28,65 M€) 3e place : 29 millions de dollars (25,17 M€)

29 millions de dollars (25,17 M€) 4e place : 27 millions de dollars (23,43 M€)

27 millions de dollars (23,43 M€) Quarts de finale : 19 millions de dollars (16,49 M€)

19 millions de dollars (16,49 M€) Huitièmes de finale : 15 millions de dollars (13,02 M€)

15 millions de dollars (13,02 M€) Seizièmes de finale : 11 millions de dollars (9,54 M€)

11 millions de dollars (9,54 M€) Phase de groupes : 10 millions de dollars (8,68 M€)

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L’Algérie au Mondial 2026 : une qualification après 12 ans d’absence

Après douze ans d’absence, les Verts sont de retour sur la scène mondiale. L’Algérie s’est qualifiée pour la Coupe du monde 2026 en battant la Somalie 3 à 0 à Oran, grâce notamment à un doublé de Mohamed Amoura et un but de Riyad Mahrez. Une victoire nette, un retour fracassant. Ce sera la cinquième participation du pays à la compétition, après 1982 en Espagne, 1986 au Mexique, 2010 en Afrique du Sud et 2014 au Brésil.

Le tirage au sort n’a alors pas épargné les Fennecs. L’Algérie évoluera dans le groupe J aux côtés de l’Argentine, de l’Autriche et de la Jordanie. Un groupe dense, chargé d’histoire. Le sélectionneur Vladimir Petkovic s’est présenté avec calme devant les médias, refusant de dramatiser la situation :

« C’est un groupe intéressant, avec l’Argentine largement favorite, et trois équipes qui vont se battre pour passer. »

Coupe du monde 2026 : voici le calendrier des Verts

Les Fennecs disputeront leurs trois matchs de groupe entre le 16 et le 27 juin 2026, aux États-Unis et au Canada. Ils affronteront d’abord l’Argentine le 16 juin à Seattle, puis la Jordanie le 23 juin à San Francisco, et enfin l’Autriche le 27 juin à Vancouver.

L’Algérie a établi son camp de base dans l’État du Kansas, à environ 80 km de Kansas City, où elle partagera les installations avec l’Argentine, l’Angleterre et les Pays-Bas.

Le sélectionneur Petkovic a officialisé sa liste de 26 joueurs le 31 mai : Riyad Mahrez porte le brassard, Mohamed Amoura mène l’attaque. Le groupe a été forgé dans l’adversité. Depuis la prise de fonction de Petkovic, l’Algérie n’a concédé qu’une seule défaite dans les qualifications, face à la Guinée à domicile sur le score de 1 à 2.

Ainsi, dès la qualification acquise, le président Abdelmadjid Tebboune avait exprimé sa fierté :

« Nous sommes très heureux et fiers de votre qualification pour la Coupe du Monde. Vous avez redonné à tout le peuple algérien, à l’intérieur du pays et à l’étranger, le goût des grandes joies. Mille mercis aux Verts. Puisse Dieu perpétuer ces moments de joie pour l’Algérie, la bien gardée »

En Algérie, les matchs des Fennecs seront diffusés sur beIN Sports et l’ENTV. Un rendez-vous que tout un pays attend de pied ferme, les yeux rivés sur l’Amérique du Nord.