Coupe du Monde 2026 : TOD by beIN lance l’opération « Road to FIFA 2026 » en Algérie

La plateforme de streaming officielle de la Coupe du Monde 2026 entame sa tournée régionale à Alger. Ce dispositif vise à rapprocher les supporters algériens d’un tournoi historique marqué par une forte présence arabe.

Le compte à rebours est lancé pour la FIFA Coupe du Monde 2026™. TOD by beIN, plateforme de streaming du groupe beIN MEDIA GROUP, a choisi l’Algérie pour inaugurer ses tables rondes médias. Cette initiative, intitulée « Road to FIFA 2026 », souligne l’importance du marché algérien dans la stratégie régionale du diffuseur.

L’événement a réuni les principaux acteurs des médias sportifs et les partenaires stratégiques de la plateforme. Ensemble, ils ont analysé l’évolution des habitudes de consommation du football en Afrique du Nord. En Algérie, ce sport constitue un pilier de l’identité nationale et une source de fierté collective.

Le Directeur Général de TOD by beIN a exposé la vision de l’entreprise pour cette édition 2026. Peter Mrkic a insisté sur l’adaptation technologique nécessaire pour répondre aux attentes d’un public passionné : « Notre priorité est d’offrir aux supporters une expérience à la hauteur de leur passion ».

Ce dernier a précisé que cet objectif passe par « davantage de flexibilité, d’interactivité et une expérience de visionnage pensée pour leur manière de suivre le jeu aujourd’hui ». Le dirigeant a également abordé la question de l’accessibilité face aux contraintes horaires du tournoi.

« De nombreuses rencontres étant programmées à des horaires tardifs ou atypiques, l’accessibilité revêt une importance essentielle », a ajouté aussi.

Road to FIFA 2026: Une transformation technologique au service des supporters

La plateforme promet une immersion totale grâce à des technologies de pointe. Les supporters algériens accéderont à l’intégralité des rencontres en streaming 4K/HDR. Le dispositif inclut des fonctionnalités inédites comme des chronologies interactives et une vue multi-caméras.

Les discussions à Alger ont confirmé une transition nette vers le numérique. Les spectateurs privilégient désormais les formats multi-écrans personnalisés. Ils recherchent plus de contrôle et de liberté dans leur consommation de sport en direct.

TOD by beIN : Des offres adaptées pour le marché algérien

L’accessibilité ne se limite pas à la technologie, elle concerne aussi l’aspect économique. Les partenaires stratégiques présents ont réaffirmé leur engagement pour un accès premium simplifié. Ils travaillent sur des modèles d’abonnement fluides pour la base croissante de consommateurs numériques du pays.

Des offres spécifiques, adaptées aux réalités du marché local, sont actuellement en préparation. Les détails de ces propositions seront communiqués prochainement par le diffuseur. Cette stratégie vise à renforcer la présence de la plateforme à travers toute l’Afrique du Nord.

Lancée en 2022, TOD by beIN consolide ainsi son rôle de lien entre les fans et les grands événements mondiaux. L’étape algérienne marque le début d’une offensive médiatique d’envergure pour ce tournoi qui s’annonce majeur pour la région.