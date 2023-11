Coupe du Monde 2026 : « On ne veut pas revivre la désillusion de 2022 », Mahrez

Lors de la conférence de presse d’avant-match face à la Somalie, Riyad Mahrez affirme que lui et ses coéquipiers devront entamer en forme les éliminatoires de la Coupe du Monde-2026. Le capitaine des Verts ne veut absolument pas revivre la désillusion de 2022.

C’est à partir de demain que la sélection nationale va effectuer son entrée en lice dans les éliminatoires de la Coupe du Monde-2026. Pour commencer, elle accueillera la Somalie, au stade Nelson Mandela, à partir de 17h.

La conférence de presse (obligatoire) d’avant-match a eu lieu cet après-midi. En étant le capitaine d’équipe, Riyad Mahrez était présent. Il parle des éliminatoires du Mondial, en évoquant le souvenir amer de 2022, à savoir le fameux match barrage face au Cameroun.

« Tout le monde sait comment ça nous a fait mal de ne pas être présents à la dernière Coupe du Monde au Qatar. Et pourtant, on méritait d’y aller, sans revenir aux détails du match barrage […] C’est la raison pour laquelle on est déterminé d’entamer en force les éliminatoires de la prochaine édition du Mondial. On doit se donner à fond face à tous nos adversaires et ne laisser rien au hasard ». Dira-t-il d’emblée.

Et d’ajouter : « Avec la nouvelle formule des éliminatoires, il n’y aura pas des barrages et les premiers de chaque groupe se qualifieront à la Coupe du Monde. C’est une bonne chose car les meilleurs iront au Mondial et il n’y aura pas place au hasard ».

Mahrez veut disputer sa 2e Coupe du Monde

Convoqué surprise de Vahid Halilhodzic en 2014, Riyad Mahrez a disputé la Coupe du Monde qui a eu lieu au Brésil. Maintenant pièce maitresse de la sélection nationale et capitaine d’équipe, il veut jouer une deuxième Coupe du Monde.

« J’avais eu l’honneur d’être convoqué pour la Coupe du Monde-2014 au Brésil, mais sans trop jouer. Je ne vous cache pas que me tient vraiment à cœur de disputer une deuxième Coupe du Monde, notamment avec cette belle génération. On est motivés et on va tout faire pour se qualifier ». A-t-il avoué.