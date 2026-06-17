Algérie 0 – Argentine 3 : Messi punit les Verts

L’équipe d’Algérie a entamé la Coupe du monde 2026 sur une mauvaise note. Elle s’est inclinée face à l’Argentine, tenant du titre, sur un score sans appel de trois buts à zéro, grâce à Lionel Messi, au terme d’un match où elle n’a pas eu le rendement escompté.

Pour revenir à la physionomie de la rencontre, on assiste à une première mi-temps très serrée. Les Algériens abordent le match sans complexe et tentent de trouver la faille, en vain. Mais les Argentins ne vont pas tarder à débloquer la situation. Profitant d’une balle perdue dans le milieu de terrain, Messi se lance vers l’avant et d’un tir sur un coup de génie ouvre le score à la 17′.

Il faut dire que l’équipe d’Argentine montre une très bonne maîtrise de balle. Solide défensivement, bien appliquée tactiquement et rapide dans la transition de balles, son niveau est digne d’un prétendant sérieux pour le sacre mondial.

Le but de Messi fait réagir les Verts. Ils multiplient leurs assauts, mais sans parvenir à désaxer la défense argentine. Le score reste d’un but à zéro en faveur de Messi et consorts, l’arbitre siffle la fin de la première mi-temps.

Les changements de Petkovic n’ont rien apporté !

Au retour des vestiaires, les Fennecs tenteront de remettre les pendules à l’heure. Mais Messi va revenir pour marquer un second but à la 60′.

Vladimir Petkovic opère ses premiers changements. Il incorpore Mahrez, Aouar et Amoura. Des changements qui ne vont rien apporter, hélas.

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Au moment où on attendait un but de l’Algérie, Messi assomme les Verts par un troisième but, sur un puissant tir à ras de terre à la 70′. Un but qui ne laisse aucune chance à Mahrez et ses coéquipiers.

Pour la suite de la rencontre, on va assister à un jeu très brouillon de la bande à Petkovic. Contrairement à l’Albiceleste qui prend plus de confiance et gère le match avec une grande maîtrise.

Défaite humiliante !

Le match s’achève donc sur un score de trois buts à zéro en faveur de l’Argentine. L’équipe d’Algérie aura entamé la Coupe du monde 2026 sur une mauvaise note. Pis, c’est la deuxième plus lourde défaite de son histoire au Mondial. En Coupe du monde 1986, la sélection nationale s’était inclinée sur le même score face à l’Espagne.

Les Verts doivent vite tourner la page de cette débâcle. Place maintenant au prochain rendez-vous face à la Jordanie, prévu le 23 juin prochain. Ils feront en sorte de rectifier le tir car une autre défaite sera synonyme de l’élimination.

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