Coupe du monde 2026 : Mandrea et Mastil forfaits, alerte rouge dans les bois !

C’était dans l’air, c’est désormais officiel ! Pas de Coupe du monde pour le gardien de but Anthony Mandrea. Il devra se faire opérer mercredi, synonyme d’une fin de saison précoce.

Anthony Mandrea a été victime d’une blessure à l’épaule suite à un dur contact avec l’un de ses coéquipiers lors d’une séance d’entraînement avec son équipe le SM Caen. Hospitalisé pendant quelques jours, il devra finalement se faire opérer pour se débarrasser de sa blessure.

🟢 À LIRE AUSSI : La Coupe du monde 2026 menacée pour ce joueur de l’équipe d’Algérie

Ainsi, le gardien de but franco-algérien ne reviendra pas avant la fin de la saison en cours. Ce qui confirme son forfait pour la Coupe du monde-2026 avec l’équipe d’Algérie, à la grande déception du joueur qui voit son rêve de prendre part au Mondial américain s’évaporer.

Clichy confirme le forfait de Mandrea pour la CdM

« Anthony Mandrea doit se faire opérer mercredi, sa saison est terminée. C’est terminé pour la Coupe du monde. Il l’a accepté, quelque part, il n’y a pas grand-chose à faire. », affirme l’entraineur du SM Caen Gaël Clichy, et d’ajouter : « Quand certaines portes se ferment, c’est parfois que d’autres vont s’ouvrir un peu plus tard. »

Poursuivant sa déclaration, le coach du SM Caen regrette l’absence de Mandrea à la Coupe du monde. « Je ne peux qu’être déçu pour lui, parce que je sais ce qu’il loupe. Mais il a encore de belles choses à faire », a-t-il indiqué.

🟢 À LIRE AUSSI : Transport aérien en Afrique : Air Algérie intègre le Top 5 des compagnies en 2026

Equipe d’Algérie : alerte rouge dans les bois !

Par ailleurs, l’absence qui met le sélectionneur national dans une situation embarrassante. L’autre gardien de but Melvin Mastil devra également se faire opérer et ne sera pas prêt avant la Coupe du monde-2026. Une véritable alerte rouge dans les bois de l’équipe d’Algérie.

Face à cette situation, le nom d’Oussama Benbot est de nouveau sondé. Les observateurs regrettent la décision du gardien de but de l’USM Alger de mettre fin à sa carrière internationale à l’issue de la dernière Coupe d’Afrique des nations-2025 après avoir été marginalisé en sélection.

Mais selon l’entourage du portier usmiste, ce dernier a tourné la page de la sélection nationale. En effet, il ne compte pas revenir sur sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale. Reste à savoir si un appel de la Fédération algérienne de football va changer la donne.

🟢 À LIRE AUSSI : Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 : 2 Algériennes parmi les “athlètes modèles”