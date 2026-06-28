Coupe du monde 2026 : Mahrez met tout le monde d’accord

Deux buts. Un trophée d’homme du match. Et une qualification arrachée dans les dernières secondes d’un scénario digne d’un film. Face à l’Autriche, lors de la troisième journée du groupe J de la Coupe du monde 2026, Riyad Mahrez a rendu une copie majuscule. Grâce à son doublé, les Fennecs ont validé leur billet pour les 1/16es de finale du Mondial, terminant comme huitième meilleur troisième de la compétition. Une soirée qui restera gravée dans la mémoire du football algérien.

Mieux, l’attaquant vedette des Verts a fait preuve d’une grande rigueur sur le terrain et un caratctère de leader sur le terrain et dans le vestiaire. Certes, ce n’est plus Mahrez de Manchester City, mais il demeure une valeur sûre, forçant ainsi le respect de tout le monde.

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Mahrez entre dans le cercle fermé des buteurs algériens en Coupe du monde

Évaluée à sa juste mesure, la performance de Riyad Mahrez face à l’Autriche dépasse le simple cadre d’un bon match. En inscrivant deux buts lors d’une même rencontre de Coupe du monde, le capitaine des Verts rejoint une liste ultra-sélective : avant lui, seuls Salah Assad en 1982, puis Islam Slimani et Abdelmoumen Djabou en 2014 avaient réussi cet exploit sous le maillot national.

Ce doublé n’est pas sorti de nulle part. Dès le match précédent contre la Jordanie, le 23 juin, Mahrez avait déjà pesé sur le jeu en délivrant le corner décisif sur lequel Benbouali avait égalisé de la tête, avant que Gouiri ne donne la victoire aux siens. La légende du football algérien n’avait pas dit son dernier mot.

Jusqu’à présent, le capitaine des Verts est en train de faire une très bonne Coupe du monde. Il a prouvé qu’il est encore loin d’être fini, faisant ainsi taire les détracteurs. Il continue d’écrire l’histoire, en espérant mener l’EN au stade le plus avancé du Mondial américain.

« Le plus important, c’est la qualif' »

Au micro de beIN Sports après la rencontre, Riyad Mahrez a décrit avec franchise l’état d’esprit qui régnait sur le terrain : « C’était un match un peu… on ne savait pas sur quel pied danser. Au final, on retient bien sûr la qualification. On peut gagner, on peut perdre aussi, et on fait match nul. Les deux équipes le méritent. Deux fois l’Autriche a mené, ils étaient devant nous. Il fallait pousser, revenir, marquer. Ce n’était pas un match facile. On met le 3-2, ils reviennent à la fin. C’est anecdotique, mais le plus important c’est qu’on soit qualifiés et tout le monde est content. »

Une analyse sobre, sans triomphalisme excessif, qui reflète la maturité d’un joueur au crépuscule de sa carrière internationale mais visiblement décidé à en écrire les dernières pages avec panache.

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Mahrez vers une retraite internationale après le Mondial 2026

Derrière la fête de la qualification se profile une réalité que les supporters algériens devront bientôt accepter. Riyad Mahrez a annoncé son intention de raccrocher avec la sélection nationale à l’issue de ce Mondial 2026. Ce match contre l’Autriche, et ceux qui suivront, pourraient donc constituer ses dernières apparitions sous le maillot vert.

Loin d’être un joueur en fin de course, il prouve au contraire que sa flamme compétitive reste intacte. Homme du match face à l’Autriche, décisif face à la Jordanie, il semble habité par une volonté farouche de conclure cette aventure en beauté. Pour les Verts, c’est une bonne nouvelle à court terme. Pour l’avenir de la sélection, la question de sa succession se posera inévitablement.

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