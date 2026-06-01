Coupe du monde 2026 : l’USMA et la JSK vont encaisser un pactole de la FIFA

La participation de l’équipe d’Algérie à la Coupe du monde 2026 ne représente pas seulement un défi sportif de taille, mais également une opportunité financière non négligeable pour les clubs algériens. En effet, la FIFA a mis en place un mécanisme d’indemnisation destiné aux clubs qui libèrent leurs joueurs pour la compétition. Une prime fixée à 11 000 dollars par jour et par joueur, qui, si elle peut sembler modeste pour les grandes formations européennes, constitue une véritable bouffée d’oxygène pour les clubs locaux.

Dans ce contexte, l’USM Alger et la JS Kabylie figurent parmi les principaux bénéficiaires algériens de cette mesure. Le club de Soustara voit deux de ses éléments retenus dans la liste des 26 joueurs convoqués par le sélectionneur national Vladimir Petkovic pour le rendez-vous mondial : le gardien de but Oussama Benbot et le défenseur Achraf Abada. De son côté, la JSK est représentée par le solide défenseur Zinedine Belaid, lui aussi présent dans le groupe appelé à défendre les couleurs nationales aux États-Unis.

🟢 À LIRE AUSSI : Petkovic dévoile sa liste pour la Coupe du monde 2026

L’USMA, la grande bénéficiaire de la CdM !

Selon les estimations, l’USMA devrait percevoir un montant minimum avoisinant les 500 000 dollars, tandis que la JS Kabylie pourrait encaisser environ la moitié de cette somme. Des chiffres appelés à évoluer à la hausse en fonction du parcours des Verts dans la compétition. Une qualification pour le deuxième tour, par exemple, augmenterait sensiblement les indemnités perçues par les clubs concernés.

🟢 À LIRE AUSSI : Coupe du monde 2026 : voilà pourquoi Petkovic a tardé pour annoncer sa liste

Pour le club de Soustara, cette rentrée d’argent s’ajoute à une autre source de revenus conséquente. En effet, il s’apprête à bénéficier d’une prime de 4 millions de dollars octroyée par la Confédération africaine de football, en guise de récompense de son récent sacre continental. De quoi aborder le prochain exercice avec des garanties financières solides et des ambitions renforcées.

Cette double manne financière pourrait permettre aux responsables usmistes de mieux structurer leur effectif, renforcer certaines lignes et investir dans la stabilité du club. Même son de cloche du côté de la JS Kabylie, où cette rentrée d’argent est perçue comme une opportunité pour consolider le projet sportif.

Le MC Alger pas concerné

En revanche, tous les clubs ne profiteront pas de cette redistribution. Le Mouloudia d’Alger, par exemple, ne percevra aucune indemnité liée à la Coupe du monde. Bien que le gardien Abdellatif Ramdane fasse partie du groupe élargi appelé à se rendre aux États-Unis, son statut de réserviste le prive de toute éligibilité à cette prime, celle-ci étant exclusivement réservée aux joueurs figurant sur la liste officielle des 26.

Ainsi, au-delà de l’enjeu sportif, le Mondial 2026 s’annonce également comme un levier économique important pour certains clubs algériens, appelés à tirer profit de la présence de leurs joueurs sur la scène internationale.

🟢 À LIRE AUSSI : Objectif en Coupe du monde, message aux Algériens, Argentine : ce qu’a dit Petrovic