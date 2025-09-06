Coupe du monde 2026 : les scénarios de qualification de l’Algérie

Grâce à sa victoire face au Botswana (3-1), et lourde défaite du Mozambique face à l’Ouganda (0-4), l’équipe nationale algérienne a conforté sa place de leader du groupe G des éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2026.

Avec 18 points en 7 matchs, les Verts devancent l’Ouganda et le Mozambique, qui comptent chacun 12 points. Cet écart de 6 longueurs place les Fennecs dans une position idéale pour valider leur billet vers le Mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Cependant, malgré cette avance, la qualification officielle n’est pas encore scellée. Les hommes de Vladimir Petkovic doivent encore franchir un dernier obstacle pour assurer définitivement leur présence à la plus grande compétition planétaire.

Un match décisif face à la Guinée le 8 septembre

La prochaine sortie des Verts, prévue le 8 septembre à Casablanca contre la Guinée, pourrait être synonyme de qualification directe.

En cas de victoire, l’Algérie atteindrait 21 points, un total qui la mettrait hors de portée de ses poursuivants, sauf en cas de scénarios improbables.

Ce duel face au Syli National s’annonce cependant difficile. Les Guinéens, battus à Oran en juin 2024 (2-1), veulent prendre leur revanche et conservent encore un mince espoir mathématique de qualification. Pour eux, la victoire est impérative afin d’éviter une élimination prématurée.

Les autres scénarios possibles pour la qualification de l’Algérie à la coupe du monde

Même en cas de match nul contre la Guinée, l’Algérie atteindrait 19 points, ce qui pourrait suffire à valider la qualification si :

L’Ouganda ne réussit pas à engranger 6 points lors de ses deux prochains matchs face au Mozambique et à la Somalie.

ne réussit pas à engranger 6 points lors de ses deux prochains matchs face au Mozambique et à la Somalie. Le Mozambique ne récolte pas plus de deux points face à l’Ouganda et au Botswana.

Dans ces conditions, l’Algérie serait assurée de terminer à la première place du groupe, sans avoir besoin d’attendre les deux dernières journées.

Un calendrier favorable pour la suite des éliminatoires

Après la Guinée, les Verts joueront deux rencontres supplémentaires :

6 octobre face à la Somalie sur terrain neutre, un adversaire théoriquement à la portée des Fennecs.

face à la Somalie sur terrain neutre, un adversaire théoriquement à la portée des Fennecs. 10 octobre à domicile contre l’Ouganda, une rencontre qui pourrait être une simple formalité si la qualification est déjà acquise, ou un choc décisif si la course reste ouverte.

Ces échéances représentent une opportunité en or pour l’Algérie de valider son ticket pour le Mondial avant la dernière journée, à condition de rester sérieuse et concentrée.

Une attaque redoutable, mais une défense fragile

Avec 19 buts inscrits en 7 matchs, l’attaque algérienne portée par Mohamed Amoura et Baghdad Bounedjah impressionne. Cependant, la défense inquiète : 12 buts encaissés, soit une moyenne de deux par match, un chiffre trop élevé pour un prétendant au Mondial.

De plus, face à la Guinée, les Verts devront composer sans plusieurs cadres défensifs : Ramy Bensebaini (suspendu), Rayan Aït Nouri et Jaouen Hadjam (blessés). Un défi supplémentaire que Vladimir Petkovic devra gérer pour sécuriser la qualification.

Vers une qualification attendue pour le Mondial 2026

L’Algérie n’a besoin que d’un petit point pour valider officiellement son billet pour le Mondial. Mais au-delà des calculs, les supporters espèrent voir leurs favoris sceller la qualification dès le match contre la Guinée.

Une victoire permettrait non seulement d’assurer la première place du groupe, mais aussi de préparer sereinement la suite, avec la CAN 2025 au Maroc et la Coupe du monde en ligne de mire.