Coupe du monde 2026 : l’équipe d’Algérie sans Bennacer et Bounedjah, mais avec Bentaleb

À quelques jours de l’annonce très attendue de la liste des Verts pour la Coupe du monde 2026, le sélectionneur national Vladimir Petković se retrouve au cœur de toutes les attentions. Comme à chaque grand rendez-vous international, les spéculations vont bon train et les premières tendances commencent déjà à se dessiner, alimentées par plusieurs indiscrétions médiatiques.

Selon le média spécialisé Compétition, deux cadres de la sélection algérienne ne devraient pas figurer dans la liste finale pour le Mondial américain. Il s’agit de Ismaël Bennacer et de Baghdad Bounedjah. Une double absence qui ne manquera pas de faire réagir les supporters, tant ces deux joueurs ont longtemps été des piliers de l’équipe nationale.

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Pourquoi Bennacer et Bounedjah sautent ?

Concernant Bennacer, la décision semble avant tout dictée par des raisons physiques et sportives. Victime de blessures à répétition ces derniers mois, le milieu de terrain de 28 ans n’a jamais réussi à retrouver son meilleur niveau. Un constat qui s’est confirmé lors de son passage au Dinamo Zagreb, qui a finalement décidé de ne pas lever l’option d’achat pour le conserver. De retour à l’AC Milan, le joueur traverse une période délicate, loin de ses standards habituels.

Pour Bounedjah, la situation est différente. L’attaquant ne ferait tout simplement pas partie des plans du technicien bosnien. Son comportement lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations, disputée au Maroc, n’aurait pas été apprécié par le staff technique. Un élément extra-sportif qui semble avoir pesé lourd dans la balance, au moment de faire des choix aussi décisifs.

Bentaleb et Chergui de retour

En revanche, cette liste devrait enregistrer quelques retours notables. Toujours selon la même source, Nabil Bentaleb devrait signer son come-back chez les Verts. Le milieu de terrain a été préféré à Bennacer, profitant notamment d’une meilleure régularité ces derniers mois avec Lille. Une décision qui traduit la volonté de Petkovic de miser sur des joueurs en pleine possession de leurs moyens.

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Autre retour attendu, celui de Samir Chergui. Éloigné des terrains pendant un certain temps en raison d’une blessure à la cuisse, il est désormais totalement rétabli et prêt à retrouver la compétition officielle. Sa polyvalence pourrait constituer un atout précieux pour le sélectionneur.

Benbouali, la surprise !

Enfin, la grande surprise de cette liste devrait être Nadir Benbouali. Auteur d’une saison remarquable avec le Győri ETO FC, le pur produit de l’académie du Paradou a su convaincre grâce à ses performances impressionnantes en championnat hongrois. Il pourrait ainsi griller la politesse à Bounedjah et s’offrir une place au sein de l’effectif.

En somme, la liste de Vladimir Petkovic commence à prendre forme. Entre choix forts, retours attendus et nouvelles têtes, le sélectionneur semble déterminé à bâtir un groupe compétitif, capable de relever les défis du prochain Mondial.

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