Coupe du monde 2026 : l’ambassade des USA en Algérie annonce une bonne nouvelle aux supporters algériens

Les supporters algériens désireux voyager aux États-Unis pour soutenir la sélection nationale en Coupe du monde-2026 ont reçu une bonne nouvelle. En effet, l’ambassade des USA à Alger a annoncé qu’elle renforçait son équipe consulaire et qu’elle ouvrirait prochainement davantage de créneaux pour les demandes de visa.

Augmentation de la capacité consulaire

Cette décision intervient à un moment où l’engouement pour les événements sportifs mondiaux ne cesse de croître, notamment avec la perspective du grand rendez-vous planétaire de football sur le sol américain. Les fans algériens, réputés pour leur passion et leur ferveur, auront ainsi l’opportunité de vivre l’expérience unique des stades américains, réputés pour leur modernité et leurs ambiances spectaculaires.

Selon les informations communiquées, l’ambassade des USA en Algérie prévoit d’augmenter progressivement la capacité d’accueil de son service consulaire afin de répondre à la demande attendue dans les prochains mois. Les supporters souhaitant voyager en 2026 sont donc invités à suivre attentivement les mises à jour qui seront diffusées sur les plateformes officielles de l’ambassade. Celle-ci a insisté sur l’importance de s’informer exclusivement via des sources fiables et vérifiées, mettant en garde contre les rumeurs et les contenus diffusés par des canaux non officiels.

Une Expérience sportive et culturelle

Cette annonce ouvre ainsi la voie à de nouvelles perspectives pour les amateurs de football en Algérie, qui rêvent de vivre les matchs du Mondial américain depuis les tribunes après 12 ans d’absence, soit depuis la dernière participation des Verts en Coupe du monde en 2014 au Brésil. Pour beaucoup, ce voyage représente plus qu’une simple aventure sportive : c’est l’occasion de découvrir un pays à la culture immense, de vibrer au rythme des plus grands stades du monde et de partager des moments inoubliables.

Les supporters n’ont désormais plus qu’à patienter dans l’attente des prochains détails. Une chose est sûre : l’année 2026 se prépare déjà, et les fans algériens comptent bien être au rendez-vous.

Rappelons que le premier match de l’équipe d’Algérie en Coupe du monde se jouera face à l’Argentine le 17 juin, à Kansas City. Ensuite, elle se rendra à San Francisco pour affronter la Jordanie le 23 juin. Enfin, elle retournera à Kansas City pour disputer le dernier match face à l’Autriche le 28 juin.