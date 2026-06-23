Coupe du monde 2026 : l’Algérie pourrait se qualifier pour les 1/8e avec 3 points, si…

La victoire de l’équipe d’Algérie face à la Jordanie (2-1) lui a permis de garder toujours ses chances intactes pour la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde-2026. Mieux, ces trois précieux points pourraient même lui permettre de valider son billet qualificatif pour le deuxième tour comme meilleur troisième. Explication.

Quelques heures après la victoire face aux Nashamas, les supporters algériens sortent leur calculette. Alors que les prochain match face à l’Autriche est prévu dans la nuit du 28 juin prochain à Kansas City, les fans parlent d’ores et déjà des chances de qualification de leur équipe nationale parmi les huit meilleurs troisièmes de tous les groupes avec… 3 points seulement.

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Les scénarios de qualification directe avec 3 points

Après la victoire (à l’arraché) face à la Jordanie, l’Algérie se positionne parmi les candidats sérieux au statut de meilleur troisième. Pour que cette qualification soit actée sans attendre le dernier calcul, il faut que certains groupes ne produisent pas de troisième à 3 points susceptible de coiffer la sélection nationale, étant donné que le goal-average est complètement défavorable (-2).

Dans le groupe A, un nul ou une défaite de l’Afrique du Sud contre la Corée du Sud ferait l’affaire. Même logique dans le groupe E : si l’Équateur ne bat pas l’Allemagne, le danger s’éloigne. Curaçao, de son côté, ne doit pas s’imposer face à la Côte d’Ivoire pour que le groupe E reste sans troisième menaçant.

Groupe G et groupe H : deux autres verrous à surveiller

Le groupe G offre un scénario particulièrement lisible. Si l’Iran s’incline face à l’Égypte et que la Belgique bat la Nouvelle-Zélande simultanément, aucun troisième de ce groupe ne viendra concurrencer l’Algérie dans le classement des meilleurs tiers.

Dans le groupe H, deux issues suffisent indépendamment l’une de l’autre. Une défaite de l’Uruguay contre l’Espagne, ou un nul voire une défaite de l’Arabie Saoudite face au Cap-Vert, et les Verts n’ont plus à regarder par-dessus leur épaule. Ces résultats, combinés à une victoire algérienne, rendraient la qualification mathématiquement certaine avant même la fin de la soirée.

L’Algérie déjà dans la course après sa victoire contre la Jordanie

Les Fennecs abordent cette dernière journée avec un bilan d’une victoire et une défaite. Leur succès arraché face à la Jordanie le 23 juin (2-1), renversé en seconde période grâce à des buts de Benbouali et Gouiri, leur a permis de rester dans la course. Avant ce match, Emiliano Martinez avait prédit que l’Algérie battrait la Jordanie et l’Autriche, une prophétie à moitié accomplie qu’il reste à parachever.

La première partie du parcours a été marquée par une lourde défaite inaugurale face à l’Argentine (0-3), avant ce rebond salvateur. Petkovic avait alors insisté sur le fait que le destin des Verts restait entre leurs mains, et la réaction collective face à la Jordanie a confirmé cette capacité de résilience.

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