Coupe du monde 2026 : l’Algérie avec l’Argentine dans un groupe abordable

Comme prévu, la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, organisée cette soirée à Washington, a livré son verdict. L’équipe nationale d’Algérie, placée dans le POT 3, a hérité du groupe J, aux côtés de trois adversaires aux profils très différents : l’Argentine issue du POT 1, l’Autriche du POT 2 et enfin la Jordanie du POT 4. Un groupe jugé globalement abordable, même si la présence de l’Argentine, championne du monde en titre, représente sans aucun doute le principal défi pour les Verts.

Face à l’Autriche et à la Jordanie, l’Algérie semble disposer d’atouts solides pour rivaliser et espérer décrocher l’une des places qualificatives pour le second tour. La bande de Vladimir Petkovic a en effet montré durant les éliminatoires qu’elle était capable de développer un football discipliné, efficace et surtout régulier.

Le parcours des Verts lors des qualifications a été tout simplement remarquable. Dominateurs du début à la fin, ils ont terminé en tête du groupe G avec 25 points, grâce à un bilan impressionnant de 10 victoires, un match nul et une seule défaite. Cette performance place l’Algérie comme la quatrième meilleure sélection des éliminatoires africaines, derrière la Tunisie (28 points), l’Égypte et la Côte d’Ivoire (26 points).

La route vers le Mondial 2026

Avant de se projeter pleinement vers le Mondial 2026, les Verts auront un autre défi majeur : la Coupe d’Afrique des nations, prévue au Maroc à partir du 21 décembre prochain. Cette CAN servira non seulement de test grandeur nature, mais aussi de tremplin psychologique pour préparer au mieux l’évènement planétaire que représenteront les matchs face à l’Argentine, l’Autriche et la Jordanie.

Avec un tirage globalement favorable et un groupe en pleine progression, les supporters algériens peuvent légitimement nourrir de grands espoirs pour cette nouvelle aventure mondiale.

