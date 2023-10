Coupe du monde 2026 : la Palestine souhaite recevoir ses adversaires en Algérie

Dans une déclaration à la radio algérienne, le président du Conseil suprême pour la jeunesse et des sports et le comité olympique de Palestine, Jibril Rajub, a annoncé que la fédération palestinienne de football souhaiterait recevoir ses adversaires en Algérie, pour le compte de la phase éliminatoire de la Coupe du monde 2026.

En effet, Jibril Rajub, président de la fédération palestinienne de football, entre autres, a indiqué au micro de la « Radio Algérie International », que la Palestine a envoyé une demande à la Confédération Asiatique de football et a la FIFA, pour permettre à la sélection de la Palestine de recevoir ses adversaires en Algérie. « Dans une correspondance, nous avons sollicité la FIFA et la Confédération asiatique de football d’accueillir nos adversaires en Algérie, lors des éliminatoires de la Coupe du monde », dit-il.

Infrastructures davantage réduites et climat de guerre à cause des bombardements et autres agressions inhumaines de l’armée de l’occupant, la Palestine ne pourrait, vraisemblablement, pas recevoir ses adversaires sur ses pelouses.

« Nous avons, par ailleurs, envoyé une autre demande à la Fédération algérienne de football pour solliciter son accord d’accueillir notre équipe nationale et ses matchs qualificatifs à la Coupe du monde 2026 », ajoute le président de la fédération palestinienne.

Rajub : « l’amour de la Palestine est génétique chez les Algériens »

Dans un autre registre, le président de la fédération palestinienne de football, Jibril Rajub, est revenu sur le geste de solidarité des joueurs de la sélection algérienne envers le peuple frère de la Palestine. « C’est génétique chez nos frères algériens », dit-il.

En effet, au sifflet final de l’amical face à l’équipe du Cap-Vert, les Fennecs ont hissé le drapeau palestinien, montrant leur soutien à la population opprimée à Gaza et en Cisjordanie. « L’Algérie est notre source d’inspiration », déclare Rajub avant d’ajouter, « Je tiens à saluer le peuple algérien qui montre un soutien inconditionnel à la cause palestinienne ».