Coupe du monde 2026 : la FAF veut affréter un avion Air Algérie de 300 passagers

Le compte à rebours de la FIFA World Cup 2026 est désormais lancé et du côté de la Fédération algérienne de football, les préparatifs logistiques ont déjà commencé pour assurer les meilleures conditions de déplacement à la sélection nationale. La participation de l’Algérie à ce grand rendez-vous du football mondial nécessite en effet une organisation minutieuse, notamment en raison de la distance et de l’ampleur de la délégation attendue.

Selon le quotidien El-Khabar, l’instance fédérale a officiellement sollicité la compagnie Air Algérie afin de mettre à disposition le plus grand avion de sa flotte pour transporter la délégation algérienne vers les États-Unis. Le vol devrait relier directement l’Algérie à Kansas City, l’une des villes hôtes de la compétition où la sélection nationale disputera une grande partie de ses rencontres du premier tour.

Une délégation record

Toujours selon la même source, ce déplacement pourrait être l’un des plus importants jamais organisés par la FAF lors d’une compétition internationale. En plus des joueurs et du staff technique de l’équipe nationale, la fédération prévoit d’élargir considérablement la délégation officielle. Les présidents des 58 ligues de wilaya de football ont ainsi été invités à faire partie du voyage, tout comme les responsables des neuf ligues régionales du pays.

La FAF souhaite également associer d’autres acteurs du football national à cet événement mondial. Les responsables du football féminin et du futsal devraient eux aussi être présents lors de ce déplacement exceptionnel. À cela s’ajoutent les membres de l’assemblée générale, plusieurs administrateurs ainsi que des employés de la fédération, ce qui laisse présager une présence algérienne particulièrement importante aux États-Unis.

Enjeux sportifs et ambitions nationales

Sur le plan sportif, l’équipe nationale entamera la compétition par un choc face à l’Argentine, programmé le 17 juin à Kansas City. Les Verts affronteront ensuite Jordanie le 23 juin à San Francisco, avant de retrouver Autriche le 28 juin, de nouveau à Kansas City.

Ces rencontres s’annoncent particulièrement importantes pour la sélection algérienne, qui espère franchir le premier tour et réaliser un parcours historique dans ce Mondial organisé en Amérique du Nord. La mobilisation anticipée de la FAF illustre en tout cas la volonté de créer les meilleures conditions possibles pour accompagner les Verts dans cette grande aventure internationale.

À plus d’un an du coup d’envoi, l’Algérie se met déjà à l’heure du Mondial, avec l’ambition de marquer les esprits sur la scène mondiale et de porter haut les couleurs nationales lors de cette édition 2026.

