Coupe du monde 2026 : Ghorbal retenu par la FIFA

La présence de l’arbitrage algérien à la Coupe du monde 2026 est désormais officielle, marquant une nouvelle étape importante pour le football national. La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé que l’arbitre international Mustapha Ghorbal a été retenu par la FIFA pour officier lors de ce rendez-vous planétaire, prévu aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Ghorbal ne sera pas seul dans cette aventure prestigieuse. Il sera accompagné de ses deux assistants, Mokrane Gourari et Akram Abbes Zerhouni. Ce trio, habitué à travailler ensemble, représente une valeur sûre de l’arbitrage algérien et africain. Leur complicité et leur expérience commune constituent un atout majeur pour répondre aux exigences du plus haut niveau.

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Références africaines en arbitrage

Cette désignation n’est pas une surprise pour les observateurs, tant Mustapha Ghorbal s’est imposé ces dernières années comme une référence sur le continent africain. Il s’agit pour lui d’une deuxième participation consécutive à une Coupe du monde, après celle de 2022 au Qatar. Lors de ce tournoi, il avait dirigé deux rencontres en tant qu’arbitre principal, à savoir Pays-Bas – Équateur et Australie – Danemark, livrant des prestations solides et saluées.

Avec cette nouvelle nomination, l’enfant d’Oran entre dans l’histoire en devenant le premier arbitre algérien à participer à deux éditions de la Coupe du monde. Une performance qui témoigne de sa régularité et de la confiance que lui accorde la FIFA. Sa capacité à gérer les matchs à forte intensité et à prendre des décisions importantes dans des contextes délicats fait de lui l’un des meilleurs arbitres africains actuels.

En définitive, la présence de Mustapha Ghorbal et de ses assistants au Mondial 2026 constitue une véritable fierté pour l’Algérie. Elle reflète les progrès réalisés par l’arbitrage national et confirme sa place grandissante sur la scène internationale.

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Pas d’Issa Sy et Jean-Jacques Ndala

Par ailleurs, cette sélection contraste avec l’absence de certains arbitres africains ayant fait l’objet de critiques ces dernières années. Le Congolais Jean-Jacques Ndala, dont la réputation a été entachée après une finale controversée de la CAN 2025, n’a pas été retenu. De son côté, le Sénégalais Issa Sy paie également son arbitrage vicieux, notamment lors de certaines rencontres de la dernière Coupe d’Afrique des nations, dont le match entre l’Algérie et le Nigeria (0-2) en quart de finale, où il avait crucifié les Verts en raison de ses décisions scandaleuse.

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