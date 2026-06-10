Coupe du monde 2026 : Ghorbal arbitrera ce match

L’Algérie ne sera pas uniquement représentée par son équipe nationale lors de la Coupe du monde 2026. L’arbitrage algérien sera également à l’honneur à l’occasion du plus grand rendez-vous planétaire de football, confirmant ainsi sa montée en puissance sur la scène internationale.

En effet, l’arbitre international Mustapha Ghorbal a été retenu par la Commission d’arbitrage de la FIFA pour officier lors de la prochaine Coupe du monde. Une consécration pour l’homme en noir, âgé de 41 ans, qui s’impose désormais comme l’un des arbitres africains les plus respectés sur la scène mondiale.

Ghorbal ne sera pas seul dans cette aventure. Il sera accompagné de ses fidèles assistants, Mokrane Gourari et Akram Abbès Zerhouni. Un trio bien rodé, habitué à travailler ensemble lors des grandes compétitions, et qui aura à cœur de représenter dignement les couleurs nationales.

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Ghorbal officiera Haïti-Ecosse

Le premier rendez-vous de Mustapha Ghorbal est d’ores et déjà fixé. Il officiera la rencontre opposant Haïti à l’Écosse, prévue le 13 juin prochain au stade de Boston. Il sera assisté de Mokrane Gourari et Akram Abbès Zerhouni. Un match qui marquera son entrée en lice dans la compétition et qui sera scruté de près, tant par les observateurs que par les supporters algériens.

Pour cette rencontre, l’arbitrage de la VAR a été confié à l’Espagnol Alejandro Hernandez, épaulé par son compatriote Jose Enrique Naranjo.

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Tout pour réussir sa première sortie

Pour Mustapha Ghorbal, cette nouvelle désignation représente à la fois une responsabilité et une opportunité. L’arbitre algérien aura à cœur de réussir sa première sortie et de confirmer la confiance placée en lui par la Commission d’arbitrage de la FIFA. Il s’agira également pour lui d’honorer le sifflet algérien et de porter haut les couleurs du pays sur la scène mondiale.

Ce n’est pas la première fois que Ghorbal participe à une compétition de cette envergure. Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, il avait déjà dirigé deux rencontres, laissant une impression globalement positive. Une expérience précieuse qui devrait lui servir dans cette nouvelle aventure.

Par ailleurs, il avait également été désigné pour officier lors de deux matchs de la Coupe du monde des clubs organisée aux États-Unis l’été dernier, confirmant sa régularité au plus haut niveau.

Avec cette nouvelle participation, Mustapha Ghorbal poursuit son ascension dans le monde de l’arbitrage international. Une fierté pour le football algérien, qui voit l’un de ses représentants s’illustrer parmi l’élite mondiale.

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