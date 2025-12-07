Coupe du monde 2026 : calendrier de l’équipe d’Algérie

L’équipe d’Algérie connaît désormais ses adversaires pour la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Ayant hérité du groupe J, elle affrontera l’Argentine, l’Autriche et la Jordanie dans un tirage qui, s’il semble abordable à première vue, cache de nombreux pièges. La sélection nationale sait déjà que rien ne leur sera offert dans une poule où chaque faux pas pourrait être fatal dans la course à la qualification pour le second tour.

Sur le papier, l’Argentine fait figure de géant dans ce groupe. Championne du monde en 2022 au Qatar, forte d’une continuité remarquable et d’une culture de la gagne presque inscrite dans son ADN, l’Albiceleste de Messi arrive au Mondial nord-américain avec le statut de favorite naturelle. Qu’elle termine en tête du groupe ne surprendrait personne, tant sa maîtrise tactique, son expérience et la qualité de son effectif en font une équipe très difficile à bousculer.

Derrière cette machine bien huilée, la lutte pour la deuxième place s’annonce indécise. L’Autriche, solide sur le plan collectif et dotée d’un football moderne axé sur le pressing, représente un adversaire coriace. La Jordanie, quant à elle, ne peut être sous-estimée puisqu’il s’agit du finaliste de la dernière Coupe d’Asie qui connait une bonne marge de progression. Mieux, elle possède les arguments pour bousculer les scénarios préétablis.

Dans ce contexte, l’EN devra faire preuve de régularité, d’intelligence de jeu et surtout d’efficacité offensive pour espérer décrocher l’un des deux billets qualificatifs. Rien d’impossible, mais rien de garanti non plus.

Les supporters algériens suivront les matchs à… l’aube !

Ce n’est pas dans l’après-midi ou dans la soirée que les supporters algériens vont suivre les matchs de la sélection nationale, mais ce sera plutôt à l’aube, en raison du décalage horaire. Cela nous fait rappeler le Mondial de 2002 qui s’était déroulé conjointement au Japon et à la Corée du Sud, où en Algérie, les passionnés du ballon rond suivaient les matchs à partir de 7h du matin.

Le premier choc, et pas des moindres, aura lieu le 17 juin à 3h du matin (heure algérienne). Un duel de prestige face à l’Argentine, programmé à Kansas City, que tout le monde attend. Affronter le champion du monde d’entrée n’est pas un cadeau, mais cette affiche pourrait aussi libérer les joueurs, sans pression excessive, et servir de référence pour la suite de la compétition.

Ensuite, les Verts se rendront à San Francisco pour affronter la Jordanie le 23 juin à 5h du matin. Sur le papier, c’est l’adversaire le plus à la portée de l’Algérie. Mais ce type de rencontre est souvent le plus piégeux : une équipe jordanienne disciplinée, qui n’a rien à perdre, pourrait mettre en difficulté une sélection algérienne qui serait obligée de faire le jeu.

Enfin, pour clôturer cette phase de groupes, les coéquipiers du capitaine Mahrez retrouveront Kansas City le 28 juin à 4h du matin pour un duel déterminant face à l’Autriche. Selon toute logique, cette rencontre pourrait valoir une place en huitièmes de finale. La dimension psychologique y sera donc énorme, tout comme la gestion physique, car jouer à répétition en pleine nuit est particulièrement éprouvant.

Un chemin semé d’embûches, mais une qualification possible

Pour beaucoup d’observateurs, l’Algérie a hérité d’un groupe équilibré. Derrière l’Argentine, aucune équipe ne semble hors de portée. La clé résidera dans la capacité des Verts à gérer leur tournoi sur le plan tactique, mental et physique. Le premier match pourrait servir de révélateur : même en cas de défaite logique contre l’ogre argentin, la manière sera scrutée. Une prestation cohérente permettrait d’emmagasiner de la confiance avant les deux rencontres décisives.

L’Autriche représente sans doute l’obstacle le plus sérieux dans la course à la deuxième place. Son jeu basé sur l’intensité, la verticalité et la discipline collective a déjà fait ses preuves en Europe. L’Algérie devra répondre par la technique, la créativité et une solidité défensive retrouvée, trois éléments qui ont souvent fait défaut lors des précédentes campagnes.

La Jordanie, elle, pourrait jouer les trouble-fêtes. Prendre trois points lors de ce match est presque une obligation, surtout avec une confrontation contre l’Autriche pour conclure la phase de groupes.

Même si les horaires poseront un vrai problème, une certitude demeure : le peuple algérien sera au rendez-vous. Que ce soit en veillant toute la nuit ou en se levant aux premières heures du matin, des millions de supporters suivront chaque minute des Verts. Cette ferveur, unique et indéfectible, pourrait jouer un rôle psychologique majeur pour les joueurs, conscients du poids émotionnel qui accompagne chaque participation au Mondial.

