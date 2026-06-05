Coupe du monde 2026 : bonne nouvelle pour les supporters Algériens

L’effervescence grandit à travers tout le pays à mesure que le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 approche, focalisant tous les regards sur le parcours des Fennecs.

Pour ce grand rendez-vous mondial, la Télévision algérienne marque un grand coup en sécurisant la diffusion des matchs des Verts ainsi qu’une sélection des plus belles affiches du tournoi.

L’EPTV décroche les droits du Mondial 2026 : les matchs des Verts seront diffusés sur la Télévision algérienne

L’annonce est tombée de manière officielle ce jeudi. L’EPTV a scellé un partenariat de diffusion avec le géant des médias sportifs beIN Sports, le détenteur exclusif des droits pour la région. Ce compromis arraché de haute lutte permettra aux chaînes nationales de retransmettre les moments forts du tournoi.

Le partenariat couvre également plusieurs autres rencontres de la compétition, offrant ainsi aux téléspectateurs algériens l’accès à une partie des principales affiches du Mondial sur les chaînes nationales.

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Les téléspectateurs n’auront donc pas besoin de décodeurs spécifiques ou d’abonnements onéreux pour vibrer au rythme des exploits de l’équipe nationale.

Cette démarche répond à une forte demande sociale et s’aligne selon la direction de la structure, sur les « efforts de la Télévision algérienne visant à renforcer son offre sportive et à répondre aux attentes des téléspectateurs ».

Coupe du monde 2026 : le calendrier de l’équipe nationale et le défi d’un tournoi à 48 sélections

Le défi qui attend la sélection algérienne s’annonce immense sur le continent américain. La phase finale, prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, verra les Verts évoluer dans le groupe J. Le programme du premier tour s’articule autour de trois confrontations clés :

Une entrée en matière face à l’Argentine .

. Une confrontation face à la Jordanie pour la deuxième journée.

pour la deuxième journée. Un dernier match de poule contre l’Autriche qui déterminera l’accès aux huitièmes de finale.

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Cette édition 2026 revêt un caractère historique particulier. Pour la première fois de l’histoire du football, la compétition accueille 48 sélections nationales, contre 32 auparavant. Cette extension augmente le nombre de matchs et rend l’accord obtenu par la télévision publique encore plus précieux pour les amateurs de statistiques et de beau jeu en Algérie.