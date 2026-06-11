Coupe du monde 2026 : Bensebaïni incertain face à l’Argentine

Souffrant d’une blessure à la cheville, Ramy Bensebaïni est incertain pour le premier match de la Coupe du monde face à l’Argentine. Déjà une première préoccupation pour le sélectionneur national Vladimir Petkovic.

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, l’équipe d’Algérie a envoyé un signal fort en remportant son dernier match amical face à la Bolivie. Les Verts se sont imposés avec autorité sur le score de quatre buts à un, confirmant leur montée en puissance et leur état de préparation avancé avant le grand rendez-vous planétaire.

Cette victoire convaincante vient récompenser le travail effectué par le sélectionneur Vladimir Petkovic, qui semble avoir trouvé la bonne formule pour équilibrer son équipe. Solides défensivement et efficaces offensivement, les coéquipiers de Riyad Mahrez ont affiché une belle cohésion, laissant entrevoir de belles promesses pour la compétition officielle.

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De quoi souffre Bensebaïni ?

Cependant, tout n’est pas totalement rassurant dans le camp algérien. Pour la deuxième fois consécutive, Ramy Bensebaïni n’a pas figuré sur la feuille de match. Une absence qui n’est pas passée inaperçue et qui suscite de nombreuses interrogations à l’approche du Mondial.

Selon des informations rapportées par le média spécialisé Compétition, le défenseur du Borussia Dortmund souffre de douleurs à la cheville droite. Une blessure distincte de celle qu’il avait contractée en fin de saison en Bundesliga. Par mesure de précaution, le staff technique, en étroite collaboration avec le staff médical, a préféré ne pas prendre de risques en le laissant au repos lors de ladite rencontre amicale.

Toujours selon la même source, la participation de Bensebaïni au premier match de la Coupe du monde face à l’Argentine demeure incertaine. Une situation qui préoccupe forcément le staff technique, dans la mesure où le joueur représente un élément clé du dispositif défensif des Verts. Sa polyvalence, son expérience et son impact physique font de lui un atout majeur dans les grandes échéances.

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Tout pour le récupérer

Face à cette situation, le staff médical de l’équipe d’Algérie s’active pour permettre au joueur de retrouver l’intégralité de ses moyens dans les plus brefs délais. L’objectif est clair : le récupérer à temps pour les échéances importantes du tournoi.

Dans l’éventualité d’un forfait, Vladimir Petkovic devra revoir ses plans défensifs. Heureusement, des alternatives existent. Le duo composé de Zinedine Belaïd et Aïssa Mandi pourrait être aligné pour constituer la charnière centrale.

Malgré cette incertitude, l’équipe d’Algérie aborde la Coupe du monde avec ambition et confiance. La victoire face à la Bolivie a permis de peaufiner les automatismes et de renforcer la dynamique positive du groupe. Reste désormais à confirmer ces bonnes dispositions lors des matchs officiels, à commencer par une entrée en matière qui s’annonce très importante.

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