Coupe du monde 2026, Argentine, Scaloni, CAN 2025… les révélations de Petkovic

Dans une interview accordée au média sportif « El-Heddaf », le sélectionneur national Vladimir Petkovic revient sur le tirage au sort de la Coupe du monde-2026. Il parle notamment de son homologue argentin, Lionel Scaloni, qui le connaît bien et évoque également la Coupe d’Afrique des nations-2025.

C’est un sélectionneur national déterminé qui parle du Mondial-2026. Il assure que son équipe va aborder tous les matchs en conquérante, y compris celui face à l’Argentine. « On jouera nos chances à fond face à tous nos adversaires. L’Argentine n’est pas à présenter. Elle n’est pas seulement favorite du groupe, mais aussi pour le titre, mais on ne va ménager aucun effort pour faire un match honorable. On ne va pas aborder le match pour limiter les dégâts, mais plutôt pour faire face au champion du monde », dira-t-il d’emblée.

En parlant des deux autres adversaires, l’Autriche et la Jordanie, il dira : « L’Autriche est aussi une très bonne sélection qui a beaucoup progressé ces dernières années. Elle renferme plusieurs joueurs qui évoluent dans de grands clubs. Il ne faut pas aussi sous-estimer la Jordanie. C’est sa première participation, certes, mais elle est sur une marge de progression impressionnante ».

Retrouvailles avec Lionel Scaloni

Si le match face à l’Argentine sera particulier pour Petkovic, c’est tout simplement parce qu’il va retrouver Lionel Scaloni. Le technicien bosniaque a déjà côtoyé l’actuel sélectionneur de l’Albiceleste lorsqu’il entraînait le club italien la Lazio Rome.

« Je connais bien Scaloni que j’avais eu comme joueur à la Lazio. Je suis content pour son excellent parcours avec l’Argentine. Lorsqu’il était joueur, je lui prédisais un avenir prometteur comme entraîneur car son charisme et son leadership sur le terrain et dans le vestiaire étaient impressionnants », dira-t-il.

Préparatifs pour la CAN-2025

Loin de la Coupe du monde-2026, le driver des Verts évoque la Coupe d’Afrique des nations-2025 qui se déroulera au Maroc. Un important rendez-vous continental qui approche à grands pas.

Concernant la liste des joueurs convoqués, il ne veut pas se précipiter pour l’annoncer, mais plutôt prendre tout son temps pour la communiquer officiellement. « Peut-être qu’il y aura de mauvaises nouvelles dans les jours à venir. Ainsi, je préfère annoncer ma liste au moment opportun », a-t-il confié.

Connu pour être quelqu’un de discret qui ne dévoile pas ses cartes, Petkovic ne veut rien dire à propos d’une probable convocation des joueurs de la séléction nationale A’ qui brillent en Coupe arabe FIFA-2025. « Je suis attentivement les matchs de la sélection nationale A’ en Coupe arabe. Je prends toutes les notes, après on verra ». Selon les observateurs, des joueurs comme Achraf Abada, Victor Lekhal, Adel Boulbina ou encore Redouane Berkane méritent largement une convocation en EN A.

