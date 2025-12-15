Coupe du monde 2026 : Algérie – Jordanie, un historique équilibré

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a réservé à l’équipe nationale d’Algérie un groupe aussi relevé qu’équilibré. Les Verts ont hérité de l’Argentine, championne du monde en titre, de l’Autriche, solide nation européenne, et de la Jordanie, représentant ambitieux du football asiatique. Trois adversaires issus de trois continents différents, chacun avec sa propre identité de jeu et ses spécificités tactiques.

Si l’Argentine apparaît, sur le papier, comme la grande favorite pour terminer en tête du groupe, la lutte pour la deuxième place qualificative s’annonce ouverte et indécise entre l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie.

🟢 A LIRE AUSSI : Coupe du monde 2026 : Algérie – Autriche, 44 ans après le match de la honte

Après avoir analysé les confrontations face à l’Argentine et à l’Autriche, il est temps de se pencher sur l’historique des matchs entre la sélection nationale algérienne et son homologue jordanienne. Un historique certes limité, mais suffisamment riche pour rappeler que les confrontations entre les deux nations ont été souvent disputées et imprévisibles.

Historique des confrontations Algérie – Jordanie

Les deux sélections se sont affrontées à trois reprises seulement depuis leur première rencontre. La toute première confrontation remonte à l’année 1974, lors de la Coupe arabe disputée à Damas. À l’époque, l’Algérie, en pleine ascension sur la scène continentale, avait livré une véritable démonstration de force. Les Verts s’étaient largement imposés sur le score sans appel de six buts à zéro, affirmant ainsi leur supériorité et leur statut de référence dans le football arabe.

🟢 À LIRE AUSSI : Coupe du monde 2026 : l’ambassade des USA en Algérie annonce une bonne nouvelle aux supporters algériens

Quatorze ans plus tard, en 1988, l’Algérie et la Jordanie se retrouvaient à nouveau en Coupe arabe. Cette fois-ci, le scénario fut totalement différent. La sélection jordanienne, plus mature et mieux organisée, avait pris sa revanche en s’imposant par deux buts à un. Une défaite qui avait rappelé aux Algériens que la Jordanie n’était plus une équipe à sous-estimer, capable de rivaliser avec les meilleures sélections arabes.

La troisième et dernière confrontation entre les deux équipes remonte à 21 ans et demi, précisément au 30 mai 2004. Il s’agissait d’un match amical disputé au stade du 19 Mai 1956 d’Annaba. Une rencontre équilibrée, engagée, qui s’était soldée par un score de parité d’un but partout. Depuis ce jour, les deux nations n’ont plus croisé le fer, rendant leur future opposition au Mondial-2026 encore plus intéressante et imprévisible.

La Jordanie, une ascension fulgurante !

Ainsi, l’Algérie et la Jordanie s’apprêtent à se rencontrer pour la quatrième fois de leur histoire, et pour la première fois dans le cadre prestigieux d’une Coupe du monde. Un rendez-vous d’envergure mondiale qui donnera une toute autre dimension à cette confrontation, tant sur le plan sportif que mental.

La mission des Verts s’annonce loin d’être facile face à une sélection jordanienne en pleine progression. Classée actuellement à la 66e place au classement FIFA, la Jordanie affiche une marge de progression impressionnante ces dernières années. Son excellent parcours lors de la Coupe arabe 2025 en est une parfaite illustration, avec des prestations solides et un jeu collectif bien huilé.

Dirigée par le technicien marocain Jamal Sellami, la sélection jordanienne s’appuie sur une organisation tactique rigoureuse, un bloc compact et une capacité à exploiter la moindre erreur adverse. Un style de jeu pragmatique, parfois déroutant, qui pourrait poser de sérieux problèmes aux Verts s’ils venaient à manquer de concentration ou d’efficacité.

🟢 À LIRE AUSSI : Mahrez répond cash à ses détracteurs sur sa forme physique avant la CAN 2025

Pour l’Algérie, ce match face à la Jordanie pourrait bien s’avérer déterminant dans la course à la qualification. Les hommes du sélectionneur national devront faire preuve de maturité, de discipline et d’intensité pour espérer prendre le dessus sur un adversaire qui n’a plus rien à perdre et tout à gagner. Dans un groupe aussi serré, chaque point comptera, et la moindre contre-performance pourrait coûter cher.

Au Mondial américain de 2026, les Verts savent désormais à quoi s’attendre. Face à la Jordanie, il ne s’agira pas seulement d’un match de football, mais d’un véritable test de caractère et d’ambition. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer.