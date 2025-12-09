Coupe du monde 2026 : Algérie – Autriche, 44 ans après le match de la honte

Lors de la Coupe du monde-2026, la sélection nationale sera au rendez-vous avec un match très particulier, celui qui l’opposera à l’Autriche. En Algérie, le match combiné Allemagne-Autriche lors de la Coupe du monde-1982 est toujours dans la mémoire. Un scandale mondial qui avait privé la fameuse équipe de 82 du second tour du Mondial espagnol.

Tout le monde connaît désormais le tirage au sort de la Coupe du monde 2026, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il réserve à l’Algérie un groupe aussi prestigieux qu’exigeant.

Outre l’Argentine, championne du monde en titre après son sacre au Qatar en 2022, et la Jordanie, qui s’apprête à découvrir pour la première fois le grand rendez-vous planétaire, le hasard a placé l’Autriche sur le chemin des Verts. Un adversaire qui réveille immédiatement de lourds souvenirs dans l’imaginaire footballistique algérien.

Antécédents historiques entre l’Algérie et l’Autriche

44 ans après, l’Algérie et l’Autriche vont se retrouver en Coupe du monde. Leur dernière confrontation remonte au mythique Mondial 1982 en Espagne, précisément à Gijón. Ce 17 juin 1982, les Autrichiens s’étaient imposés par la plus petite des marges (1-0), dans un match disputé mais resté relativement anecdotique par rapport à ce qui allait suivre. Une rencontre suivie, trois jours plus tard, par l’un des scandales les plus retentissants de l’histoire du football : le fameux « match de la honte » entre l’Allemagne et l’Autriche.

Ce 25 juin 1982, devant un monde médusé, les deux sélections voisines avaient orchestré un non-match flagrant, terminé sur un 1-0 en faveur des Allemands. Ce score précis suffisait à qualifier les deux équipes au détriment de l’Algérie, pourtant victorieuse face à l’Allemagne (2-1) et au Chili (3-2). Ce jour-là, la planète football a assisté, impuissante, à une parodie de compétition où le ballon circulait mollement, sans volonté d’attaquer, dans un accord tacite qui a scandalisé supporters, journalistes et observateurs.

Impact et changement des règles FIFA

L’Algérie avait été privée d’une qualification largement méritée et surtout d’une épopée qui aurait pu la porter très loin. Car cette fameuse équipe de 1982, la meilleure de l’histoire de l’Algérie et composée des Merzkane, Fergani, Belloumi, Assad ou encore Madjer, possédait un talent rare et une maturité qui lui auraient probablement ouvert les portes du deuxième tour, voire plus. L’amertume ressentie par les Algériens à l’époque reste vive aujourd’hui encore, tant l’injustice sportive fut évidente.

Mais ce scandale, aussi douloureux soit-il, a profondément marqué l’histoire du football mondial. Devant l’indignation générale, la FIFA a été contrainte de revoir son règlement. Depuis, toutes les rencontres de la dernière journée d’une phase de poules sont programmées le même jour et à la même heure. Une mesure directement inspirée de l’affaire de Gijón, destinée à empêcher toute entente ou arrangement entre deux équipes. En d’autres termes, l’Algérie 1982 a souffert, mais elle a aussi contribué à rendre le football plus juste.

Perspectives de revanche en 2026

Ce contexte historique donne une dimension particulière à la rencontre qui opposera les Verts à l’Autriche en 2026. Bien sûr, la logique sportive actuelle n’a plus rien à voir avec celle du début des années 80, et aucun joueur autrichien d’aujourd’hui n’a de lien avec ce passé. Mais pour les supporters algériens, pour l’histoire, pour la mémoire collective, cette affiche revêt un goût spécial — celui d’une revanche symbolique, d’une page à tourner, ou simplement d’un rendez-vous attendu depuis près d’un demi-siècle.

Sportivement parlant, l’Autriche reste un adversaire de premier plan. Classée 24e au classement FIFA, la sélection dirigée ces dernières années par des entraîneurs réputés s’appuie sur une génération de joueurs talentueux, habitués aux grands championnats européens. On peut citer la star David Alaba, emblème du Real Madrid, capable d’évoluer avec la même aisance en défense qu’au milieu. À ses côtés, Kevin Danso, solide défenseur central passé par Lens avant de rejoindre Tottenham, incarne la puissance physique et la rigueur tactique autrichienne.

Le milieu de terrain n’est pas en reste, avec des éléments de premier ordre tels que Konrad Laimer, joueur du Bayern Munich, ou encore Xaver Schlager, pilier de Leipzig, sans oublier Marcel Sabitzer, figure majeure du Borussia Dortmund. Une ossature homogène, technique et très expérimentée, qui fait de l’Autriche une sélection sous-estimée mais redoutable.

Adversaire redoutable pour l’Algérie

Pour l’Algérie, ce match sera donc un test grandeur nature, au-delà de sa portée émotionnelle. L’équipe nationale devra montrer qu’elle peut rivaliser avec une formation européenne structurée, disciplinée et riche en joueurs évoluant au plus haut niveau. La bande à Vladimir Petkovic aura surtout l’occasion d’écrire leur propre histoire, loin des regrets de 1982, dans une compétition où la marge d’erreur sera minime.

En attendant le grand rendez-vous américain, une certitude demeure : l’affiche Algérie – Autriche ne sera pas un match comme les autres. Entre mémoire, symbolique et ambitions sportives, elle porte en elle tout ce que le football a de plus intense. Et pour les supporters algériens, c’est peut-être, enfin, le moment de refermer un chapitre vieux de 44 ans.

