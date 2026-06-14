Coupe du monde 2026 : Algérie – Argentine ou France – Sénégal ? Zidane a tranché

Présent aux États-Unis depuis le début de la Coupe du monde 2026, Zinédine Zidane a arrêté son choix sur le prochain match qu’il suivra en tribunes. Selon le quotidien sportif L’Équipe, le Ballon d’Or 1998 assistera à Algérie-Argentine, accompagné de ses trois fils Enzo, Théo et Elyaz.

Ainsi, « Zizou », qui a déja assisté au Brésil-Maroc samedi dernier (1-1) a préféré Algérie-Argentine au France-Sénégal, ajoute la même source. Le match qui opposera les Bleux aux Lions de la Terranga est programmé seulement quelques heures plus tôt dans le New Jersey.

Un déplacement dans le Midwest qui prend une dimension particulièrement forte : dans les buts des Fennecs, son fils Luca Zidane s’apprête à vivre l’un des matchs les plus importants de sa carrière. Le portier de Grenade FC arrive dans cette rencontre avec un bilan solide. Cinq clean-sheets en sept sélections sous le maillot algérien. Une statistique qui a définitivement convaincu le sélectionneur Vladimir Petković de lui accorder sa confiance pour ce choc face aux champions du monde en titre.

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Algérie-Argentine : une entrée en lice des Verts sous les yeux de Zizou

Affronter l’Argentine pour son entrée en lice au Mondial, c’est le tirage le plus exigeant qui soit. Les champions du monde en titre, programmés le 17 juin à Kansas City, représentent un test immédiat et sans filet pour les Fennecs. C’est précisément dans ce contexte que la préparation algérienne, marquée par plusieurs incertitudes, prend tout son sens.

Petković a construit son groupe avec soin. Riyad Mahrez reste la référence absolue. Mohamed Amoura apporte sa vitesse dévastatrice. Ibrahim Maza incarne la nouvelle génération. Et derrière tout ce beau monde, Luca Zidane sera chargé de garder le cadre inviolé.

La présence de son père dans les gradins ajoute une couche émotionnelle supplémentaire. Zidane avait déjà montré son attachement aux Fennecs en décembre 2025, lors de la CAN au Maroc, en rendant visite à la sélection dans son hôtel de Rabat. Cette fois, c’est sur la plus grande scène du football mondial qu’il viendra encourager son fils.

Le clan Zidane, symbole d’un lien fort avec l’Algérie

La présence d’Enzo, Théo et Elyaz Zidane aux côtés de leur père n’est pas anodine. Le cadet de la fratrie, défenseur central au Bétis Deportivo, fait lui-même l’objet de spéculations sur un éventuel futur en sélection algérienne. Éligible pour trois nations, il n’a pas encore tranché. Luca, interrogé sur le sujet fin décembre 2025, avait botté en touche : « Je pense que ce n’est pas le moment d’en parler. »

Pour l’heure, un seul Zidane porte le maillot vert. Et il le porte avec sérieux. Cinq matchs sans encaisser de but, une opération surmontée, une place de titulaire méritée. Face à l’Argentine, Luca Zidane aura l’occasion de marquer les esprits devant son père, ses frères et des millions de supporters algériens.

Le rendez-vous est pris. Kansas City, le 17 juin. Et dans les tribunes, une légende du football mondial regardera son fils défendre les couleurs de l’Algérie.