Coupe du monde 2026 : 6 joueurs pas dans les plans de Petkovic

L’équipe d’Algérie va mettre le cap sur la Coupe du monde 2026,. A quelques mois du Mondial américain, le séléctionneur national Vladimir Petkovic semble décidé à entamer une nouvelle phase de reconstruction.

Selon les informations du média qatari Winwin, le technicien bosniaque profitera des deux prochains stages – prévus en mars puis en juin – pour poser les bases de son groupe en vue du grand rendez-vous mondial. Ce double rassemblement devrait servir de laboratoire, avec des ajustements notables par rapport à l’effectif ayant participé à la Coupe d’Afrique des nations 2025.

Zorgane, Berkane et Zorgane n’ont pas séduit

D’après la même source, six joueurs ne figureraient plus dans les plans immédiats du sélectionneur pour des raisons strictement techniques. Parmi eux, le latéral droit Youcef Atal, actuellement indisponible en raison d’une blessure sérieuse, qui compromet sa présence lors du prochain stage. Le gardien Anthony Mandréa paierait quant à lui une baisse de rendement constatée ces derniers mois, un facteur déterminant dans les choix du staff technique.

Le milieu de terrain Adem Zorgane ferait aussi partie des joueurs recalés, n’ayant pas totalement convaincu lors de ses dernières apparitions sous le maillot national. Même constat pour les attaquants Moncef Bakrar et Radouane Berkane, qui n’ont pas su s’imposer dans la hiérarchie offensive, malgré des opportunités accordées récemment. Ces décisions traduisent la volonté de Petkovic de resserrer son groupe autour d’éléments plus performants et plus réguliers, afin d’installer une ossature stable avant le début des éliminatoires décisifs.

Bounedjah, la grande surprise

La surprise majeure concerne toutefois l’absence probable de Baghdad Bounedjah. Contrairement aux autres cas, cette mise à l’écart ne serait pas liée au rendement sportif de l’avant-centre évoluant à Al-Shamal. Elle s’expliquerait plutôt par des considérations disciplinaires remontant à son comportement lors de la dernière CAN. Un signal fort envoyé par le sélectionneur, soucieux d’instaurer une discipline irréprochable au sein du groupe et de rappeler que le statut ne garantit pas une place automatique.

Ce remaniement partiel illustre clairement la ligne directrice du sélectionneur : préparer dès maintenant l’avenir plutôt que de s’appuyer uniquement sur l’expérience, étant donné que la prochaine CdM va constituer la fin d’un cycle. Les stages de mars et juin devraient ainsi permettre de tester de nouveaux profils, d’observer des joueurs émergents et d’installer une concurrence saine à tous les postes. L’objectif est clair : bâtir une sélection compétitive, disciplinée et capable de rivaliser avec les meilleures nations sur la scène mondiale.

Les prochaines convocations seront donc scrutées avec attention par les observateurs et les supporters, car elles donneront un premier aperçu concret de la stratégie de Petkovic et de la physionomie probable de l’équipe appelée à défendre les couleurs nationales lors du Mondial américain.

