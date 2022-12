Coupe du Monde 2022 : retour sur les moments mémorables du tournoi

La Coupe du Monde Qatar-2022 a prit fin hier soir. Elle a connu une fin heureuse pour Lionel Messi et l’Argentine, en décrochant le fameux trophée mondial. Place maintenant aux moments mémorables d’une Coupe du Monde pas comme les autres.

Hier, c’était le baisser du rideau de la Coupe du Monde qui s’est déroulée au Qatar. C’est l’Argentine de Lionel Messi qui a remporté le fameux trophée mondial après s’être imposée en finale face à la France. Un Mondial pas comme les autres, faut-t-il le dire. Non-seulement parce qu’il s’est déroulé pour la première fois dans un pays Arabe et dans une période entre le mois de novembre et décembre, mais aussi parce qu’il a été exceptionnel en matière d’organisation. On a également assisté à des matchs palpitants. Les amoureux du ballon rond sont unanimes à dire que la Coupe du Monde-2022 fait parti des meilleures éditions de l’histoire du grand rendez-vous planétaire de football.

Le Mondial est terminé, on connait le vainqueur, place maintenant aux moments mémorables. Infantino, Cristiano Ronaldo, Messi, le Maroc ou encore l’arbitre femme Frappart sont les évènements marquants d’une Coupe du Monde 2022.

1-L’impression extraordinaire d’Infantino

Avant le début du tournoi, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a fait une déclaration extraordinaire à propos du Qatar. Elle a fait, d’ailleurs, la une des journaux du monde entier.

« On nous enseigne de nombreuses leçons des Européens, du monde occidental ». A-t-il déclaré, faisant référence aux critiques du bilan du Qatar en matière de droits de l’homme. Et d’ajouter : « Ce que nous, Européens, faisons depuis 3 000 ans, nous devrions nous en excuser pendant les 3 000 prochaines années avant de commencer à donner des leçons de morale…Aujourd’hui, je me sens Qatari. Aujourd’hui, je me sens Arabe. Je me sens africain. Aujourd’hui, je me sens handicapé. Aujourd’hui, je me sens un travailleur migrant ».

2-L’Arabie Saoudite crée la surprise

L’autre fait marquant du Mondial-2022, c’est évidemment la surprise de l’Arabie Saoudite face à l’Argentine. Elle s’est imposée sur le score de deux buts à un. Mais cela n’a pas empêché l’Albiceleste de valider son billet qualificatif pour le deuxième tour et poursuivre son chemin de vers le prestigieux et fameux sacre mondial.

Malgré son exploit, la bande à Hervé Renard a été éliminée du premier tour. Elle a perdu les deux autres matchs face à la Pologne et au Mexique.

3-Le Maroc rentre dans l’histoire par la plus grande porte

En parlant des surprises du Mondial qatari, on cite également le parcours exceptionnel du Maroc. D’abord, il s’est qualifié dans un groupe de la mort composé de la Belgique, la Croatie et le Canada.

Les Lions de l’Atlas ont poursuit leur bonhomme de chemin, jusqu’à atteindre la demi-finale du tournoi, éliminant ainsi les grosses cylindrées et favoris pour le sacre, en l’occurrence l’Espagne et le Portugal, avant de tomber face à la France.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont rentrés dans l’histoire par la plus grande porte puisque c’est la première nation arabe et africaine à atteindre le carré d’as. La Coupe du Monde 2022 restera à jamais gravée dans la mémoire de tous les Marocains.

4-L’arbitre Frappart devient la 1ère à officier un match de la CM

L’arbitre française Stéphanie Frappart est entrée dans l’histoire de ce tournoi. En effet, elle devient la première femme à arbitrer un match de Coupe du monde masculin.

Aux côtés des assistantes, la Brésilienne Neuza Back et Mexicaine Karen Diaz, la « referee » Française faisait partie d’un trio d’arbitres entièrement féminin ayant officié le match Costa Rica-Allemagne dans leur match du Groupe E.

5-Fin heureuse pour Messi avec l’Albiceleste

Le match de la finale de la Coupe du Monde 2022 face à la France aura été le dernier de Lionel Messi avec l’Albiceleste. La légende argentine et le meilleur joueur de la planète a connu une fin heureuse, en remportant le fameux titre mondial. Malheureux finaliste de la Coupe du Monde-2014 face à l’Allemagne, il vient de décrocher le titre de marque qui manque à son palmarès déjà bien rempli.

Il faut dire aussi que tous les amoureux du ballon rond du monde entier sont contents pour la « Pulga ». Ils sont unanimes à dire que c’est amplement mérité pour le joueur et la sélection argentine après un excellent parcours en Coupe du monde, malgré la première défaite surprenante concédée face à l’Arabie-Saoudite.