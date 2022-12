Coupe du Monde 2022 : quand la FAF ignore Ghorbal, Gourari et Etchiali

L’arbitre international algérien Mustapha Ghorbal et ses assistants, Abdelhak Etchiali et Mokrane Gourari, n’ont reçu les remerciements de la fédération algérienne de football. Et pourtant, les trois arbitres ont honoré le sifflet algérien lors de la Coupe du Monde Qatar-2022.

L’Algérie était, certes, la grande absente de la Coupe du Monde Qatar-2022. Mais notre pays a été représenté par les trois arbitres Mustapha Ghorbal, Abdelhak Etchiali et Mokrane Gourari.

Les trois arbitres ont fait un très bon parcours remarquables. En effet, ils ont été désignés dans deux matchs de la phase de groupes. Il s’agit de Pays-Bas-Equateur et Australie-Danemark. Quant à Ghorbal, il a été désigné au Japon-Croatie et Croatie-Brésil, respectivement en 1/4 et en 1/8 de finale, mais comme quatrième arbitre.

Une publication nostalgique plutôt qu’un remerciement à Ghorbal ?

Mais à leur retour de Qatar, Mustapha Ghorbal, Abdelhak Etchiali et Mokrane Gourari n’ont pas été honorés par la fédération algérienne de football. Ou au moins un remerciement sur son site officiel, comme c’était le cas pour la fédération brésilienne de football, qui n’a pas manqué d’adresser des remerciements à l’arbitre Wilton Sampaio. Bien au contraire, la FAF a préféré publier une photo nostalgique de la consécration des Verts lors de la Coupe Arabe FIFA-2021, qui s’était déroulée au Qatar, comme quoi l’Algérie a aussi triomphé sur les terres qataris.

Et pourtant, les trois arbitres ont honoré le sifflet algérien. Notamment Ghorbal qui était le seul arbitre africain à avoir été retenu pour la phase finale du Mondial. Mieux, il était même nominé pour officier la finale, avant que la FIFA ne choisisse le polonais Szymon Marciniak.

Le malheur dans tout ça, c’est le manque de respect flagrant pour la carrière d’Etchiali. Ce dernier, a annoncé sa retraite juste après la fin de la Coupe du Monde. Un arbitre qui compte trois Coupe du Monde à son actif (2014,2018 et 2022) et qui quitte sa fonction après 10 ans de loyaux services.