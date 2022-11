Coupe du Monde 2022 : programme et chaines gratuites ce 25 novembre

La première journée de la phase des groupes de la Coupe du monde 2022 organisée au Qatar s’est soldée hier. Les 4 derrières rencontres de cette journée inaugurale ont connu l’entrée en lice de deux favoris pour le Graal ultime et deux autres sélections du continent africain.

Ainsi, l’équipe du Brésil a réussi son match d’ouverture en s’imposant face à une équipe inoffensive de la Serbie. Les coéquipiers de Neymar Junior se sont confirmés au joueur du club londonien de Tottenham, Richarlison, pour débloquer le score à la 62e minute de la rencontre.

Ce premier but a été suivi par un bijou du même joueur à la 73e minute. 2-0 pour la Selecao qui a rassuré lors de son premier match du Mondial Qatari.

L’autre match de la journée du jeudi a réuni l’équipe de L’Uruguay et l’équipe de la Corée du Sud. Un match qui s’est terminé sur le score nul de 0-0.

Tôt dans l’après-midi, l’équipe de la Suisse a dompté la sélection camerounaise lors de match de l’ouverture du groupe G. Les coéquipiers du capitaine suisse, Granit Xhaka, ont compté sur l’attaquant Breel Embolo, natif de Yaoundé, pour se défaire de l’équipe du sélectionneur, Rigobert Song.

Finalement, l’autre représentant du football africain, l’équipe du Ghana, a perdu son match inaugural contre la sélection du Portugal. Forts de leur star, Cristiano Ronaldo, les lusitaniens se sont imposés sur le score de 3-2 malgré une petite frayeur en fin de rencontre puisque les Ghanéens n’étaient pas loin de revenir en score.

Voici le programme de la Coupe du monde pour ce 25 novembre

Après la gifle reçue lors du premier match face à l’équipe de l’Angleterre, l’équipe de l’Iran tentera de se remettre lors de son second match en Coupe du monde 2022 face à l’équipe du Pays de Galles.

Néanmoins, les coéquipiers du capitaine gallois, Gareth Bale, essayeront de préserver leurs chances en visant une victoire qui leur permettrait de se positionner dans la course au prochain tour du Mondial. Ce match se jouera à 11h.

Dans le même groupe, l’Angleterre affrontera l’équipe des États-Unis pour tenter de se qualifier directement pour le prochain tour. Ce match se jouera à 20h.

Dans le groupe A de la compétition, l’équipe du pays hôte, le Qatar, jouera sa survie en Coupe du monde face à l’équipe du Sénégal. Ce match s’annonce capital pour les deux équipes puisqu’elles ont perdu le premier match.

Une autre défaite pour l’une des deux sélections sera synonyme d’une élimination très imminente. Le match entre le Sénégal et le Qatar se jouera à 14h.

Finalement, la sélection des Pays-Bas tentera de sceller sa qualification pour le prochain tour en affrontant l’équipe de l’Equateur. Cette dernière a bousculé l’équipe du Qatar lors du match inaugural de cette 22e édition du Mondial en s’imposant 2-0. Ce match se jouera à 17h.

Les chaînes qui diffuseront gratuitement les matchs d’aujourd’hui

Pour cette seconde journée de la phase des groupes de la Coupe du monde 2022 au Qatar, la chaîne allemande Das Erste, en clair sur le satellite Astra, diffusera l’intégralité des 4 matchs de ce vendredi 25 novembre 2022.

Ainsi, le match de l’Iran face au Pays de Galles, qui aura lieu à 11h, ouvrira le bal des rencontres de ce week-end.

Le second match de cette journée, entre le Qatar et le Sénégal, sera retransmis sur la même chaîne ainsi que sur la chaîne de BeIN Sports en clair sur le satellite NilSat et sur la chaîne d’Al-Kass sur le même satellite.

Les deux autres matchs de ce vendredi, entre les Pays-Bas et l’Équateur, et celui entre l’Angleterre et les États-Unis seront engagés retransmis sur la chaîne allemande, Das Erste. Ce dernier match sera également retransmis sur la chaîne française, TF1.