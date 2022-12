Coupe du Monde 2022 : où suivre les matchs en clair ce 6 décembre ?

La Coupe du Monde 2022 se poursuit au Qatar. Aujourd’hui, c’est la fin du 1/8e de finale de la compétition. On assistera à deux matchs de ce tour, à savoir Maroc-Espagne et Portugal-Suisse. C’est donc ce soir qu’on saura l’identité des deux dernières équipes qui rejoindront les Pays-Bas, l’Argentine, la France, l’Angleterre, la Croatie et le Brésil au ¼ de finale.

La Croatie s’est qualifiée difficilement aux dépens du Japon. Alors que le match s’est soldé sur un score de parité de un but partout dans son temps réglementaire et aux prolongations, les deux équipes sont allées à la séance des tirs au but pour se départager. La chance a sourit aux Croates (3-1).

Le deuxième match de la soirée opposant Brésil-Corée du Sud, on a assisté à la démonstration de force de la Seleçao. Elle l’a remporté sans bavure sur un score sans appel de quatre buts à un.

En plus de Pays-Bas-Argentine et France-Angleterre, on va également assister à une autre grande affiche au ¼ de finale du Mondial. Il s’agit évidemment de Croatie-Brésil. Il aura lieu le 9 décembre à 16h.

Quel est le programme de ce 6 décembre ?

Aujourd’hui, ce sera la dernière journée du 1/8e de finale avec le déroulement de deux matchs. Le premier match opposera le Maroc à l’Espagne à 16h. Les « Lions de l’Atlas », qui se sont qualifiés à la tête d’un groupe difficile composé de la Belgique, la Croatie et le Canada, ambitionnent d’aller le plus loin possible. Seulement, leur mission s’annonce difficile face à la « Roja ». Une grande nation de football qui n’est pas à présenter.

L’autre match opposera le Portugal à la Suisse du Sud à 20h. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo sont les grands favoris sur papier, certes, mais il devront se méfier des Suisses.

C’est donc ce soir qu’on saura le quatrième et dernier match du ¼ de finale. Ce sera soit Maroc-Portugal, Maroc-Suisse ou bien Espagne-Portugal ou Espagne-Suisse.

Sur quelles chaines suivre les matchs gratuitement ?

Les Algériens vont sans doute suivre avec un grand intérêt le match Maroc-Espagne. Il sera retransmit en direct sur la chaine allemande « Das Erst » qui est ouverte sur le satellite Astra.

Idem pour le match Portugal-Suisse. La chaine française TF1, qui est également ouverte sur Astra, assurera également la retransmission du match en direct à partir de 20h.