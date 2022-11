L’ancien sélectionneur de l’équipe nationale d’Algérie, Rabah Madjer, a, de nouveau, commenté la non-qualification des Verts au Mondial de 2022 au Qatar.

Ainsi, Madjer s’est confié au média émirati d’Al-Ain, « c’est une déception de ne pas voir la sélection algérienne dans la Coupe du Monde. » dit-il.

Revenant sur les raisons de cette « amère » élimination, Rabah Madjer a dit, « nous avions une bonne équipe. Nous aurions pu aller loin dans la compétition si nous avions participé. Or, nous avons cruellement manqué de chance. » ajoute-t-il.

Une chance que l’ancien joueur du FC Porto a souhaité aux autres sélections arabes qui prendront part à cette compétition organisée au Qatar pour la première fois, « les équipes arabes qui participent à ce Mondial doivent jouer avec une importante combativité. Cela doit être accompagné par une déception tactique et sans faille. » ajoute-t-il.

En outre, Madjer a fait rappeler que, « Nous étions à deux doigts de se qualifier pour cette Coupe du monde 2022. L’équipe d’Algérie était sur le chemin de réaliser ce rêve. » explique-t-il.

Dans un autre registre, Rabah Madjer a indiqué, « l’équipe d’Algérie doit se remettre au travail, oublier l’épisode du Cameroun et se focaliser sur l’avenir. »

Une pépite algérienne décroche son premier contrat professionnel

Taulier de l’équipe d’Algérie U20, Tijany Atallah, évoluera, désormais, avec l’équipe première des Girondins de Bordeaux.

L’annonce de la promotion du jeune défenseur algérien en équipe professionnel de Bordeaux a été faite sur les réseaux sociaux du club, « Le jeune Tijany Atallah signe son premier contrat professionnel avec les Girondins. » lit-on sur le compte Twitter du dauphin du championnat français, Ligue 2.

C’est officiel ! Le jeune Tijany Atallah signe son premier contrat professionnel avec les Girondins. Le jeune joueur est maintenant lié au club jusqu’en 2⃣0⃣2⃣5⃣. 🔵⚪ Félicitations Tijany ! 👏 ➡ https://t.co/6dhewlVCgu pic.twitter.com/7A8Pc5IuVx — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) November 25, 2022

Tijany Atallah est lié au club au scapulaire jusqu’en 2025. Revenant sur la signature de son premier contrat professionnel, le défenseur de la sélection algérienne U20 a dit, « je suis très content d’avoir paraphé mon premier contrat en pro avec le club qui m’a formé. Cela me poussera à donner à fond lors des prochains matchs. » dit-il.

Le jeune joueur s’est illustré lors du tournoi de Danone Nations Cup, c’est ce qui a attisé les convoitises de nombreux clubs.

Or, les Bordelais avait le dernier mot et l’ont signé très tôt. Par la suite, Tijany Atallah a grimpé les échelons et a décroché son premier contrat professionnel avec le club de l’Aquitaine.