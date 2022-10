Coupe du Monde 2022 : Mahrez présent au Qatar en novembre ?

Les deux internationaux algérien et égyptien, Riyad Mahrez et Mohamed Salah, devraient être présents à la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Ce n’est pas pour représenter les sélections de leurs pays respectifs, certes, mais plutôt comme des consultants.

La prochaine Coupe du Monde au Qatar sera marquée par l’absence de plusieurs stars mondiales. Il s’agit, entre autres, Erling Haaland, Marco Verratti ou encore Zlatan Ibrahimovic, pour ne citer que ceux là.

Les deux meilleurs joueurs Arabes, en l’occurrence l’Algérien de Manchester City Riyad Mahrez et l’Egyptien de Liverpool Mohamed Salah, manqueront le prochain grand rendez-vous planétaire de football. Les malheureux barragistes le mois de mars dernier font partie eux également des stars dont l’absence marquera la prochaine CM.

Seulement, les deux joueurs devraient une autre opportunité d’être présents au Qatar. Certes, ce ne sera pas pour représenter les sélections de leurs pays, mais plutôt pour une autre fonction.

Selon le média « Stad Doha », Riyad Mahrez et Mohamed Salah, qui font partie des meilleurs attaquants de la Premier League, seront présents au Qatar en qualité de consultants.

En effet, ils devraient tous les deux rejoindre la chaine sportive qatarie « beIN Sports » pour analyser les matchs de la Coupe du Monde. Les deux attaquants vedettes auront l’opportunité de faire valoir leurs connaissances footballistiques en dehors du rectangle vert.

A rappeler que Riyad Mahrez et Mohamed Salah ont été éliminés avec l’Algérie et l’Egypte de la prochaine Coupe du Monde au Qatar après avoir perdu les matchs barrages, respectivement face au Cameroun et au Sénégal.

🚨 EXCLUSIVE | As per #StadDoha sources, Egypt’s Mohamed #Salah and Algeria’s Riyad #Mahrez will be part of the analysis team on beIN Sports for the #2022WorldCup pic.twitter.com/0Spg1JciVo

— Stad Doha (@StadDoha_en) October 18, 2022