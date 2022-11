Coupe du Monde 2022 : Madjer déplore l’absence des Verts

Dans une interview accordée au site de la chaîne qatarie, Al-Jazzira, l’ancien sélectionneur et joueur de l’équipe d’Algérie, Rabah Madjer, s’est exprimé sur la prochaine coupe du monde.

Ainsi, à l’approche de l’événement planétaire, Madjer s’est montré optimiste quant à la capacité du Qatar à organiser le mondial, « je n’ai aucun doute, le Qatar va réussir son défi organisationnel. Ça sera une coupe du monde mémorable. » dit-il.

Pour cette dernière édition de la coupe du monde avec 32 nations, Madjer est revenu sur les « grands absents » de cette compétition, « j’aurais aimé que l’équipe algérienne, italienne ou encore la sélection égyptienne prennent part à cette coupe du monde 2022. Ces 3 sélections méritaient d’être dans cette phase finale de la coupe du monde. » ajoute-t-il.

Éliminés lors des derniers matchs barrages de leurs continents respectifs, l’absence de l’équipe d’Algérie, l’équipe de l’Italie et l’équipe de l’Egypte va induire la non-participation de plusieurs joueurs de calibre international de cet événement.

C’est ce que Rabah Madjer signale dans son interview à l’Al-Jazzira, « Riyad Mahrez et Mohamed Salah vont être absents de cet événement. C’est triste de ne pas voir ces stars de la Premier League au mondial. » explique-t-il.

Ces équipes à suivre pour Madjer

Revenant sur les sélections qui prendront part à cette première coupe du monde en terres arabes, Rabah Madjer a déclaré, « naturellement, je soutiendrai les sélections arabes qui participent à ce mondial. » dit-il au micro d’Al-Jazzira.

En effet, 4 sélections de la région arabe vont être à l’honneur lors de cette coupe du monde 2022 au Qatar. Le pays hôte de la compétition, le Qatar, a hérité du premier groupe de la phase finale de la coupe du monde où il affrontera l’Équateur, le Sénégal et les Pays-Bas.

L’équipe de l’Arabie Saoudite, quant à elle, sera face à l’Argentine, le Mexique et la Pologne dans le groupe C. La sélection tunisienne affrontera l’équipe de France, Australie et le Danemark dans le groupe D.

Finalement, la sélection marocaine composera avec la Belgique, le Canada et la Croatie. À noter que la coupe du monde 2022 débutera le 20 novembre courant.