Coupe du Monde 2022 : Macron assure le soutien de la France au Qatar

Décidemment aucune compétition sportive, en particulier la Coupe du Monde de Football n’aura autant fait parler. En effet, ce Mondial organisé au Qatar et se déroulant depuis le 20 novembre aura et fait encore couler beaucoup d’encre et de nombreuses nations ont même appelé au boycott de cette compétition sportive qui se déroule chaque 4 ans et qui réunit des milliards de personnes.

En outre, plusieurs personnalités politiques, ou sportives ont rappelé que le boycott n’est nullement une solution, en soutenant que le sport ne devait en aucun cas sortir de son cadre sportif et être utilisé à des fins politiques.

C’est dans ce sens, que ce samedi 26 novembre, le président français Emmanuel Macron a assuré, via ses réseaux sociaux, du soutien de son pays à l’organisation de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Macron a déclaré dans un message sur ses comptes officiels sur Facebook et Twitter en langue arabe en déclarant : « L’État du Qatar a fait des efforts remarquables pour faire de cet événement un succès, et il continue de le faire. Ils peuvent compter sur notre soutien. »

De plus, le président français évoque les crises que vit le monde actuel et appelle à la préservation de l’esprit sportif en déclarant : « Dans un monde confronté à une série de crises, il est de notre devoir de préserver l’esprit sportif. Être un espace où les gens convergent vers des valeurs universelles. »

Avant d’ajouter : « La Coupe du monde de football se tient pour la première fois dans la région arabe, et elle connaît des changements tangibles. »

Il est à rappeler, que ces déclarations de Macron coïncident avec la montée de l’équipe nationale française au prochain tour de la compétition mondiale de football, après avoir remporté son deuxième match de phase de groupes contre le Danemark.

Quelles sont les raisons du boycott de ce Mondial ?

Comme dit précédemment cette Coupe du monde est la plus controversée de toute l’histoire du football dans le monde et depuis la première édition de cette compétition mondiale en 1930. Les raisons sont donc nombreuses, en premier lieu, des milliers de travailleurs pakistanais, sri-lankais, népalais, auraient trouvé sur les chantiers des stades.

En second lieu, les écologistes rappellent l’absurdité écologique que sont des stades ouverts, et climatisés, en plein désert. Sans parler des 160 vols nécessaires, chaque jour, pour assurer le transport des supporters.

Sans oublier les nombreuses associations qui accusent le pays hôte de piétiner les droits des femmes et des personnes LGBT.