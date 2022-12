Coupe du monde 2022 : les arbitres algériens rendent une copie propre

Le sifflet algérien est à l’honneur dans cette Coupe du monde 2022. En effet, le trio d’arbitrage algérien, Mustapha Ghorbal, Mokrane Gourari et Abdelhak Etchiali ont officié deux matchs de cette phase de poule du Mondial 2022.

Un ratio dès plus élevé pour les articles lors de cette première phase de la 22e édition de la plus prestigieuse des compétitions du football. Ainsi, le trio algérien a été salué par le président de la commission d’arbitrage au sein de la fédération algérienne de football et ancien article international, Djamel Haimoudi.

En effet, l’ancienne gloire du sifflet en Algérie a tenu à féliciter ses compatriotes pour leur niveau irréprochable lors de ses deux matchs, « pour l’instant, le trio d’arbitrage algérien est sans reproche lors de ce Mondial de 2022. » dit-il à la radio algérienne lors d’une intervention ce matin.

Après avoir officié le premier match du groupe A entre les Pays-Bas et l’Équateur pour le compte de la seconde journée de la phase des groupes, le trio algérien a été reconduit pour officier le match de la 3e journée du groupe D entre le Danemark et l’Australie. Un match qui s’est soldé sur la victoire des Australiens qui se sont qualifiés pour le prochain tour.

Match officials designations @FIFAWorldCup – Group D – 30 November 2022 – Al Janoub Stadium AUS🇦🇺🆚DEN🇩🇰 Referee: Mustapha GHORBAL 🇩🇿

AR 1: Mokrane GOURARI 🇩🇿

AR 2: Abdelhak ETCHIALI 🇩🇿

4th: Maguette NDIAYE 🇸🇳 1/2 pic.twitter.com/t4mCs2V6JQ — FIFA Media (@fifamedia) November 28, 2022

Revenant sur la performance des arbitres algériens, Djamel Haimoudi a déclaré, « le trio algérien s’en est sorti avec brillance malgré la difficulté des matchs. Il faut signaler que certaines situations n’étaient pas évidantes et faciles à juger. » ajoute-t-il.

Des arbitres algériens pour officier un match dans un tour avancé du Mondial 2022 ?

Si les arbitres algériens, Mustapha Ghorbal, Mokrane Gourari et Abdelhak Etchiali ont officié deux matchs lors de cette Coupe du monde 2022, ils pourraient être présents lors des prochains matchs de la compétition.

Ainsi, avec les multiples qualifications des équipes européennes en second tour, les arbitres du continent africain pourraient subsister la présence de leurs sélections et faire partie du décor des prochains tours du Mondial Qatari.

De ce fait, le scénario de voir un trio algérien aux commandes d’un match d’un tour avancé de la Coupe du monde n’est pas à écarter.

C’est ce que souligne le sifflet algérien, Djamel Haimoudi, « je pense qu’on peut voir les 3 arbitres algériens dans un match d’un tour avancé lors de cette Coupe du monde 2022. » indique-t-il.