Coupe du monde 2022: l’équipe de France n’est pas au goût de Zemmour ?

N’oubliant pas d’ajouter son grain de sel, Eric Zemmour est au cœur d’une énième polémique en France. Alors que la sélection française du football fait le bonheur du sport en Hexagone en atteignant pour la seconde fois d’affilée la finale de la Coupe du monde, Eric Zemmour semble ne pas apprécier certains détails.

Sans surprise, la question raciale, ethnique et autres appartenances est mise en avant même quand il s’agit du football.

N’accordant guère une importance aux performances sportives des Bleus, Zemmour a déclaré,« S’il y avait 9 blancs dans l’équipe sénégalaise, les Sénégalais s’interrogeraient… », dit-il sur un plateau de télévision de la chaîne BFM.

Jouant la carte du « Grand connaisseur neutre » Zemmour a ajouté, « J’ai connu le football jadis (en cherchant, dans l’air, une époque précise, en vain). Moi, j’aimais Marius Trésor (international français des années 1970) qui n’était pas blanc de peau spécialement. J’aimais Jean Tigana, qui venait d’Afrique. Il y a eu toujours des enfants de l’immigration dans l’équipe de France. Or la question n’est pas celle-ci. » explique-t-il.

S’aventurant dans un terrain boueux, Éric Zemmour a déclaré, « Le fait que l’équipe de France compte au sein de son effectif des joueurs issus des familles de l’immigration ne me dérange pas. Il y a une différence entre ça et le fait que l’équipe de France compte 6, 7 ou 8 joueurs d’origines africaines et noires. » déclare-t-il.

Éric Zemmour (@ZemmourEric): « Il y a toujours eu des enfants de l’immigration dans l’équipe de France » pic.twitter.com/6vvnIVTC1d — BFMTV (@BFMTV) December 11, 2022



Équipe de France : quand le temps dépasse Zemmour

Connu pour ses idéaux controversés, Eric Zemmour ne semble pas savourer le succès de l’équipe de « SON pays »fautes à des contraintes esthétiques.

Se lançant dans la défense d’une cause perdue, Zemmour a déclaré, « J’imagine que s’il y avait 10 joueurs de l’équipe du Maroc qui s’appelaient François et Jean-Claude, le Roi s’interrogerait. » ajoute-t-il.

Ce dernier « argument » a été lancé suite au rappel du journaliste de BFM qui demandait des explications à Zemmour quant à sa déclaration qui date d’un an « Il y a trop de joueurs noirs dans l’équipe de France » a-t-il dit.

Loin du volet purement sportif du football, le journaliste de BFM a indiqué à Zemmour que la France ne correspond pas à son imaginaire.

Une remarque que Zemmour ne semble pas entendre, ou nie, et poursuit, « Il faut que l’équipe de France soit à l’image de la France. » explique-t-il.

La finale de la Coupe du monde 2022, entre la France et l’Argentine, se déroulera dimanche prochain à 16h sur la pelouse du stade Lusail au Qatar.