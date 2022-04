Coupe du monde 2022 : la FIFA dévoile les récompenses

La fédération internationale de football, FIFA, a annoncé l’échelle des récompenses pour la prochaine coupe du monde au Qatar. L’instance internationale a dévoilé la somme que le gagnant empochera. Outre le Graal du foot mondial, le champion du monde 2022 partira avec la somme de 50 millions de dollars. Le dauphin de la compétition ne sera pas moins gâté que le champion.

En effet, l’instance dirigée par l’italo-suisse Gianni Infantino a précisé que le perdant de la finale touchera un chèque qui s’élève à 40 millions de dollars. La FIFA n’a pas oublié les deux équipes qui animeront la petite finale et a promis deux sommes relativement proches aux deux équipes éliminées du dernier carré de la compétition (30 millions pour la troisième place et 25 pour la quatrième place).

Une coupe du monde prometteuse

C’est la première fois qu’un pays asiatique du Golfe accueillera une coupe du monde. Grâce à l’avancée technologique dont font preuve les infrastructures du Qatar et son calendrier exceptionnel, la coupe du monde de 2022 promet d’être un tournant de référence pour les prochaines éditions.

Forcément, l’enjeu financier accompagnera le déroulement de la compétition. Toutes les équipes qualifiées pour cette édition recevront une prime de deux millions de dollars en guise de récompense pour avoir réussi à décrocher un billet qualificatif pour la coupe du monde. Les prix continueront à augmenter si l’équipe dépasse la phase de poule.

Pour ce premier pas, les sélections recevront 10 millions de dollars supplémentaires. Un autre pas vaudra 12 millions de dollars en plus. Lors des huitièmes de finale de la compétition mondiale, les équipes qui formeront les deux carrés de la CDM auront 18 millions de dollars outre leurs précédents millions.

Des chiffres qui donnent le tournis et qui soulignent l’importance capitale d’aller le plus loin possible lors de cette compétition. À noter que la somme totale des récompenses touche le 700 millions de dollars.