Coupe du monde 2022 : historique, le Maroc se hisse en 1/2 finale

Le football africain franchit un cap. L’équipe du Maroc se hisse dans le dernier carré se la Coupe du monde 2022. Historique pour les Marocains qui réalisent l’exploit d’être la première équipe africaine et arabe d’aller aussi loin dans la compétition la plus convoitée du monde du football.

Ainsi, face au Portugal, les coéquipiers du gardien sevillans, Yacine Bounou, n’ont pas eu froid aux yeux et ont réussi à débloquer le score avant la fin de la première période.

Une avance qui sera maintenue jusqu’au sifflet final de la rencontre. Après avoir battu de nombreuses sélections européennes de renommée, l’aventure marocaine se poursuit dans cette Coupe du monde de toutes les exceptions. « Nous vivons un rêve. Nous n’avons pas envie de nous réveiller. » dit l’attaquant marocain Sofiane Boufal au micro de la chaîne française TF1 après la fin de la rencontre.

Amoindris et réduits à 10 avant le sifflet de la fin de la rencontre, les Marocains ont tenu leur avance et ont pris le dessus face au favori de la rencontre. Déjouant les pronostics, l’équipe du sélectionneur, Walid Regragui, a mis fin au rêve de Cristiano Ronaldo de remporter le Graal ultime du football.

« Malgré les absences de Mazraoui et de Agued, on a su rester unis et défendre notre avance. » dit le sélectionneur marocain.

Ce dernier avait exprimé, dans une précédente conférence de presse, sa volonté de jouer sans complexe et de ne mettre aucune limite au rêve. Un rêve que les Marocains poursuivront pour les 1/2 finales de la Coupe du monde.

Qui sera le prochain adversaire du Maroc en 1/2 finale ?

Après leur victoire 1-0 face au Portugal en 1/4 de finale, les joueurs marocains devront suivre de près le dernier match des 1/4 qui aura lieu dans une heure entre l’Angleterre et la France.

Le vainqueur de cette rencontre sera le prochain adversaire des Lions de l’Atlas pour ce qui sera une 1/2 finale historique pour le continent africain.

Victorieux face à la Belgique en phase de poules, face à l’Espagne en 1/8 de finale et finalement face aux lusitaniens en 1/4, les joueurs de la sélection marocaine seront face à une autre exercice européen pour, pourquoi pas, atteindre la dernière marche de la compétition, la Coupe du monde.

Le match contre l’Angleterre et la France se jouera ce soir dès 20h. Il sera retransmis sur la chaîne française, TF1, en clair sur le satellite Astra, ainsi que sur la chaine allemande, ZDF.