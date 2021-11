Coupe du Monde 2022 : Djamel Belmadi livre ses attentes

Il n’est secret pour personne que Djamel Belmadi, et depuis son arrivée à la tête du staff technique des Verts, a fait de l’équipe nationale une sélection forte et imbattable.

Depuis 2018, la date de l’arrivée du « ministre du Bonheur », est les Fennecs enchainent une sacrée série d’invincibilités, arrivée jusqu’à présent, à un total de 31 matchs sans défaite. Avec ce score, la sélection nationale dépasse désormais la France et égale l’Argentine.

Et ce n’est pas tout ! Avec ces 31 matchs sans défaite, les Verts se rapprochent doucement du record mondial, obtenu par l’équipe italienne, avec 37 matchs sans défaite.

Les coéquipiers de Djamel Benlamri doivent donc tenir cette performance durant au moins les sept prochaines confrontations, et ce, dans le but de décrocher le record mondial de la série d’invincibilités.

Belmadi s’est montré optimiste pour aller loin dans les éliminatoires

Pour le prochain match, il est prévu demain à 14 heures au Caire, en Égypte, conte le Djibouti, pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

À cet effet, le sélectionneur national Belmadi a exprimé, au youtubeur Égyptien Ali Saed, son grand optimisme pour aller loin dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.

Le coach a révélé au même youtubeur, dans une vidéo publiée sur sa chaine hier : » si nous affrontons l’Égypte, nous serons obligés de jouer pour gagner « .

Par ailleurs, et concernant la possibilité que Belmadi et ses joueurs affronteront les équipes arabes à l’avenir, l’entraineur a déclaré : » l’esprit sportif est tout dans le monde du football. L’Égypte est une équipe forte. Idem pour le Maroc et la Tunisie, ils sont tous à un niveau élevé « .