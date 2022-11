Coupe du monde 2022 : Brahimi regrette l’élimination de l’Algérie

La 22e édition de la Coupe du Monde se poursuit aujourd’hui avec 3 matchs prévus cet après-midi. Ainsi, après la victoire, tôt, dans la journée, de l’équipe de l’Iran face au Pays de Galles, le Mondial Qatari ne semble pas avoir livré tous ses secrets.

Néanmoins, cette édition de la plus prestigieuse des compétitions de football se joue sans la participation de l’équipe d’Algérie. Une déception que l’international algérien, Yacine Brahimi, exprime.

En effet, dans une interview accordée au journal Qatari « Al Arab », l’ancien ailier du club lusitanien de Porto a dit, « Certes, je suis content pour le Qatar qui réussit son pari d’organiser la Coupe du monde, mais je suis tellement déçu de ne pas voir la sélection algérienne prendre part à cet événement grandiose. » indique-t-il.

Éliminée de la course au Mondial de 2022, l’Algérie manque pour la seconde fois la participation à la Coupe du Monde après celle de 2018.

Un échec que Brahimi commente, « il est d’autant plus amère de ne pas participer à une Coupe du Monde majestueusement organisée par le Qatar. » ajoute-t-il.

Revenant sur la participation des autres sélections arabes dans la compétition, Brahimi a dit, « J’espère que les sélections de la région arabe se qualifieraient pour le second tour de la Coupe du Monde. » dit-il.

Retour sur les premiers matchs des sélections arabes en Coupe du Monde 2022

Sélection du pays hôte de la 22e édition du Mondial, le Qatar s’est incliné en début de la compétition face à l’Équateur.

Lors de cette seconde journée de la phase des groupes, les Qataris jouent leur destin face à une équipe sénégalaise qui aurait à cœur de se rattraper après sa défaite face aux Pays-Bas. Le match entre le Qatar et le Sénégal se jouera aujourd’hui à partir de 14h.

Dans un autre registre, l’équipe de l’Arabie Saoudite a créé la sensation en bousculant l’un des favoris pour le sacre final, l’équipe de l’Argentine.

Les hommes du sélectionneur français, Hervé Renard, ont renversé la vapeur en s’imposant 2-1 au bout d’un match historique après qu’ils comptaient un retard d’un but à la pause. Ce fut la première surprise de la Coupe du Monde 2022.

Les autres sélections arabes, la Tunisie et le Maroc, n’ont pas pu faire d’un petit match nul face au Danemark et la Croatie respectivement. Sur ces deux rencontres, les Tunisiens et les Marocains pouvaient espérer mieux puisque les deux matchs étaient largement équilibrés.

Le programme des sélections arabes pour cette seconde journée de la phase des groupes de la Coupe du Monde 2022 est le suivant ;