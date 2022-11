Coupe du monde 2022 : 3 joueurs d’origine algérienne au rendez-vous

Bénéficiant de la loi des Bahamas ou faisant le choix d’une autre sélection que celle de l’Algérie, nombreux joueurs d’origine algérienne prendront part avec leurs équipes nationales respectives à la prochaine Coupe du monde de 2022 au Qatar.

Ainsi, de retour aux rangs de l’équipe de France après un épisode périlleux, l’international français Karim Benzema sera l’une des armes offensives de la sélection française dans sa quête de défendre son Graal mondial.

Fer de lance des Bleus, Benzema jouit d’une notoriété sans précédent après son sacre du Ballon d’Or de 2022. Après une excellente saison au sein de son club madrilène, Benzema participera à sa deuxième coupe du monde après celle de 2014 au Brésil.



Longtemps banni de l’équipe de France, l’attaquant d’origine algérienne relèvera le défi d’une bonne performance à la coupe du monde pour entrer davantage dans la légende du football français. Naturellement, Karim Benzema a été sélectionné par Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France.

À noter que l’équipe de France disputera son match inaugural en coupe du monde face à l’équipe de l’Australie le 22 novembre courant. Les deux autres adversaires des coéquipiers de Karim Benzema sont le Danemark et la Tunisie.

Deux autres joueurs d’origine algérienne avec la sélection du Qatar ?

Faisant le choix d’opter pour la sélection du Qatar, l’ancien milieu de terrain du JSM Cheraga, Boualem Khoukhi, participera à la coupe du monde de 2022 avec la tunique rouge bordeaux du Qatar.

Le natif de Bou-Smail est une pièce maîtresse du 11 qatari lors des différents événements footballistiques. Ainsi, Boualem Khoukhi a été sacré champion d’Asie en 2019.

Outre ses nombreux titres avec les formations d’Al-Sadd et d’Al-Arabi, Khoukhi a été l’un des joueurs les plus impliqués lors du sacre de l’équipe du Qatar en coupe d’Asie de l’Ouest en 2014 et dans celui de la coupe du Golfe dans la même année.

Deux titres obtenus sous l’égide de l’actuel sélectionneur de l’équipe d’Algérie, Djamel Belmadi.

En plus de Boualem Khoukhi, la sélection qatarie du football compte un autre joueur d’origine algérienne dans ses rangs. En effet, formé en France, Karim Boudiaf sera présent en coupe du monde avec la sélection du Qatar.

Incontournable dans la ligne défensive de l’équipe du Qatar, Boudiaf a été sélectionné dans la liste finale du sélectionneur Felix Sanchez.

Pour rappel, le Qatar composera avec le Sénégal, l’Equateur et les Pays-Bas dans le groupe A de la coupe du monde 2022. Le premier match des coéquipiers de Boualem Khoukhi et de Karim Boudiaf sera face à l’équipe sud américaine de l’Equateur le dimanche 20 novembre courant à 17:00.