Coupe de la ligue anglaise : Mahrez buteur face à Liverpool

Après une pause imposée suite au déroulement de la Coupe du monde 2022 en hiver, le football en Angleterre a repris ses droits. Ainsi, la coupe de la ligue anglaise a relancé les compétitions en terres britanniques. En effet, pour le compte du 4e tour de la Carabao Cup, le club mancunien de Manchester City a accueilli son rival, le club de Liverpool.

Une rencontre au sommet qui n’a pas déçu pour un avant-goût du championnat anglais, Premier League, qui reprendra prochainement. Teneurs du titre, les Reds jouaient leur couronne en affrontant les coéquipiers de l’international algérien, Riyad Mahrez, sur la pelouse de l’Etihad Stadium.

Entamant le match avec une composition presque complète, les Cityzens ont ouvert le score à la 10e minute par l’intermédiaire de l’attaquant norvégien, Erling Haaland. À la 20e minute, Liverpool est revenu dans le score en inscrivant le but égalisateur. Une neutralité qui a duré jusqu’à la pause.

De retour pour la seconde période, les joueurs du technicien catalan, Pep Guardiola, ont frappé fort en inscrivant le second but à la 47e minute.

Ce but a porté la signature du joueur des Verts, Riyad Mahrez. En effet, réussissant un contrôle qui porte sa signature, Mahrez a déclenché une frappe enroulée vers le but adverse. Un geste de beauté qui annonce les intentions du Fennec pour la seconde partie de la saison, lui qui a indiqué qu’il intensifiera ses préparatifs pour la suite de cet exercice.

🔴| Le but de Riyad Mahrez🇩🇿 contre Liverpool pic.twitter.com/SnNjwIf25y — Onze fennec (@Onzefennec) December 22, 2022

Le but de Riyad Mahrez a été vite rattrapé par l’égalisation de l’international égyptien, Mohamed Salah. Or, les Cityzens ont marqué le 3e but à la 58e minute. Le match s’est soldé sur le score de 3-2. Manchester City a décroché sa qualification pour les 1/4 de finale de la coupe de la ligue anglaise, Carabao Cup.

Les déclarations de Mahrez après le match de Liverpool en Carabao Cup

Auteur de 90 minutes lors de cette première rencontre officielle du club de Manchester City après la Coupe du monde 2022, Riyad Mahrez a livré une bonne prestation pour l’occasion.

Ainsi, disputant l’intégralité de la rencontre, Mahrez s’est accordée son premier but pour ce premier match de la seconde partie de 2022/2023.

Revenant sur cette victoire, l’ailier de l’équipe d’Algérie a déclaré, « Nous avons bien joué pour ce retour de la pause internationale. Nous avons mérité de gagner aujourd’hui face à Liverpool. » dit-il au média de Manchester City.

🗣️| La déclaration de Riyad Mahrez après la victoire face à Liverpool ce soir : pic.twitter.com/Ska7Rlk4Td — Onze fennec (@Onzefennec) December 22, 2022

Affichant ses ambitions pour la période à venir, Riyad Mahrez a dit, « Nous sommes prêts pour les matchs qui viennent. Nous sommes contents de gagner aujourd’hui, mais nous devons faire cap sur le prochain match. C’est super de gagner pour ce premier match qui était en plus face à Liverpool » ajoute-t-il.

Le prochain match des coéquipiers de Riyad Mahrez sera face à l’équipe de Leeds United pour le compte de la 17e journée de la Premier League. Ce march se jouera mercredi prochain à 21h.