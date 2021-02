Coupe de la CAF : Les adversaires de la JSK et l’ESS connus

Le tirage au sort de la Coupe de la Confédération africaine (CAF) de footballa été effectué, aujourd’hui, lundi au Caire (Egypte).

Les deux représentants de l’Algérie dans cette compétition, à savoir la JS Kabylie et l’ES Sétif et évolueront, respectivement, dans le groupe A et B en phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine (CAF) de football.

La JSK aura comme adversaires le RS Berkane (Maroc), tenant du titre, le Coton Sport (Cameroun) et Napsa Stars (Zambie).

L’ESS, qualifiée aux dépens de l’Ashante Kotoko, en découdra avec Enyimba (Nigeria), Orlando Pirates (Afrique du Sud) et le Ahly Benghazi (Libye).

Le calendrier des représentants algériens :

Groupe A :

1re journée (10 mars): ES Sétif (Algérie) – Orlando Pirates (Afrique du Sud)

2e journée (17 mars): Ahly Benghazi – ES Sétif

3e journée (4 avril): Enyimba FC – ES Sétif

4e journée (11 avril): ES Sétif – Enyimba FC

5e journée (21 avril): Orlando Pirates – ES Sétif

6e journée (28 avril): ES Sétif – Ahly Benghazi

Groupe B :