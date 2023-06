Coupe de Confédération CAF : la finale vue du ciel

Si l’USMA a décroché son premier titre africain, c’est aussi grâce à ses supporters. Ces derniers, ont créé une ambiance spectaculaire au stade 5 juillet avant, pendant et après la finale. Une ambiance qu’on peut la comparer à celles dans les stades mondiaux.

La finale-retour de la Coupe de Confédération CAF a suscité un grand engouement de la part des supporters algériens, les Usmistes en particulier. Comme il fallait s’y attendre, environ 80.000 supporters ont envahi le stade 5 juillet.

A LIRE AUSSI : Tebboune félicite l’USM Alger après avoir remporté la Coupe de la CAF

En effet, ils sont venus de différentes wilayas du pays. Il y avait même des supporters d’autres équipes, qui sont venus apporter leur soutien au seul représentant de l’Algérie dans la compétition continentale. Depuis l’ouverture des portes à 14h, les fans ont commencé à accéder au stade. Trois heures avant le coup d’envoi du match, le stade était plein comme un œuf.

Mieux, les inconditionnels Algérois ont créé une très grande ambiance avant, pendant et après le match. Sur son compte Istagram, « Wassillo » a fait une vidéo de l’ambiance au stade 5 juillet. Seulement, il s’est démarqué par une vidéo vue du ciel en utilisant un drone, qui montre le spectacle créé par les supporters, notamment lorsqu’ils ont allumé les fumigènes et les stroboscopes. C’est peut-être la première fois qu’on voit l’ambiance au 5 juillet à partir du drone, ce qui a suscité une très grande réaction de la part des internautes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝑾𝒂𝒔𝒔𝒊𝒍𝒍𝒐. (@wassillo)

« J’ai eu l’impression jouer à San Sir et non pas à Alger », l’entraineur des Young Africans

Il faut dire que la grande ambiance créée par les supporters au stade 5 juillet lors de la finale de la Coupe de la Confédération CAF a impressionné les Tanzaniens. L’entraineur des Young Africans, le Tunisien Nasreddine Nabi, n’a pas hésité à comparer cette ambiance par celle du stade mythique de Milan San Siro.

« Franchement, le match s’est joué sous une ambiance mondiale. J’ai eu l’impression que je suis au stade San Siro de Milan et non pas à Alger. J’espère que cette grande ambiance va permettre à l’Algérie de gagner des points pour abriter des évènements continentaux à l’avenir ». S’est-il exprimé à l’issue de la finale.

Et d’ajouter : « On a assisté à un très bon match. On aurait tant souhaité revenir en Tanzanie avec le trophée. Hélas, la Coupe a choisi l’USMA. Je le félicite et je lui souhaite bonne chance à l’avenir ».