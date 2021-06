Coupe de CAF : La JS Kabylie à la conquête de sa 8e étoile

La JS Kabylie a validé son ticket pour la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football, en remportant une brillante victoire contre les Camerounais de Coton Sport, dimanche au stade olympique du 5-Juillet (Alger, 20h00), dans le cadre de la demi-finale retour de l’épreuve.

Déjà vainqueurs à l’aller (2-1), les Canaris ont admirablement bien fini le travail ce dimanche, en s’imposant (3-0) dans la deuxième manche, disputée au stade du 5-Juillet (Alger), grâce notamment aux réalisations de Boulahia, auteur d’un doublé (6e / 45e+1), et Souyad, qui avait transformé un penalty à la 37e.

Le résultat et le parcours des lions de Djurdjura lors de cette CAF ne font que confirmer que la Jeunesse sportive de Kabylie est un grand club de football, l’un des meilleurs d’Afrique avec ses nombreux titres africains, et personne ne nous contredira sur ce point.

Sa notoriété a dépassé nos frontières et au niveau national, c’est l’une des plus prestigieuses formations footballistiques que l’Algérie ait connues et la plus titrée, que ce soit en coupe ou en championnat.

Si la JSK remporte cette finale, elle renforcera son aura et consolidera son statut de patron du football algérien. Outre sa domination au palmarès de la compétition locale (14 titres de champion entre autres) elle est aussi de loin l’équipe algérienne la plus titrée sur la scène internationale.

Un derby maghrébin

Auteur d’un parcours presque sans faute depuis le début de l’aventure, le seul représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football, la JS Kabylie disputera la septième finale continentale de son histoire le 10 juillet prochain à Kotonou (Bénin) face au Marocains du Raja Casablanca. Un derby maghrébin pour une finale alléchante entre deux équipes qui se connaissent très bien.

A noter que, les Marocains étaient proches d’une élimination. Le Raja a dû recourir aux tirs au but face aux Egyptiens de Pyramids, le match « retour », disputé ce dimanche soir, s’était soldé par un nul vierge (0-0), exactement comme au match « aller », il y a une semaine.

Les deux antagonistes ont donc dû recourir aux tirs au but pour se départager. Un exercice délicat, ayant fini par sourire aux Marocains (5-4).

‘’Ma trebḥeḍ, nettekka, ma txesreḍ, d JSK’’