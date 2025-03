Coupe d’Algérie : A 40 ans, Chaouchi propulse l’USMH et rêve d’un retour chez les Verts

L’USM El-Harrach a atteint la demi-finale de la Coupe d’Algérie. Le grand mérite revient évidemment à son gardien de but Faouzi Chaouchi. À 40 ans, il a retrouvé une seconde jeunesse et rêve d’un retour en équipe d’Algérie.

L’USM El-Harrach a affronté hier soir l’ES Mostaganem, dans le cadre du quart de finale de la Coupe d’Algérie. Alors que le temps réglementaire et les prolongations se sont soldés sur un score de parité (1-1), les deux antagonistes sont allés à la séance des tirs au but pour se départager.

Et c’est l’USMH qui l’a remporté (2-0) grâce à un Faouzi Chaouchi des grands jours. Alors que le premier tir au but de l’ESM n’a pas été cadré, le gardien de but international a réussi à en arrêter trois. Le moins que l’on puisse dire, c’est grâce à lui que la formation harrachi a validé son billet qualificatif pour la demi-finale de la compétition, au terme d’un match de très grand enjeu.

L’enfant de Bordj-Menaiel ne s’est pas illustré seulement lors de la séance des tirs au but. Au cours du match, il s’est distingué par plusieurs arrêts. On cite notamment ses bonnes interventions à deux reprises à la 49e minute, sauvant son équipe d’un but tout fait.

Retour en équipe d’Algérie, le rêve fou de Faouzi Chaouchi

Ce n’est pas la première fois que Faouzi Chaouchi livre une prestation de premier ordre en Coupe d’Algérie. Il l’a déjà fait dans les tours précédents, notamment face à la JS Kabylie et au MC Oran. Si l’USMH est aujourd’hui en demi-finale de la Coupe d’Algérie, le grand mérite revient à l’héro d’Omdourman.

« Je dédie cette qualification aux supporters qui nous ont soutenus durant toutes les 90 minutes. C’est aussi grâce à eux qu’on s’est qualifiés. On est en demi-finale, on peut rêver de la Coupe d’Algérie, mais elle est encore loin d’être acquise », dira-t-il lors de la conférence de presse d’après-match.

Et d’ajouter : « Notre principal objectif cette saison, c’est l’accession en Ligue 1. Après, si on remportera la Coupe d’Algérie, ce serait la cerise sur le gâteau ».

À 40 ans, Faouzi Chaouchi a retrouvé une seconde jeunesse. Il ne désespère pas de revenir en équipe d’Algérie. « Comme je l’ai toujours dit, l’équipe d’Algérie est toujours dans un coin de la tête. Que ce soit chez les A ou les A’, je suis prêt à répondre à l’appel de mon pays car je me sens toujours en bonne forme pour servir la sélection nationale ».