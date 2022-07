Coupe d’Afrique de handball 2022 : entame humiliante de l’Algérie

La sélection nationale de Handball a entamé la coupe d’Afrique des nations sur une mauvaise note. Elle s’est inclinée face à son homologue guinéenne (22-28). Une défaite surprenante, faut-t-il le dire, face à une modeste sélection. Les coéquipiers de Berkous devront se ressaisir lors de la prochaine rencontre face au Gabon pour espérer se qualifier pour le prochain tour.

C’est cet après-midi que la sélection nationale de Handball a effectué son entrée en lice dans la coupe d’Afrique des nations. Pour l’entame de la compétition, elle a affronté son homologue guinéenne. Mais à la grande surprise, elle a concédé une défaite sur le score de 28 à 22. Et pourtant, les coéquipiers de Berkous dominaient la première mi-temps, en l’achevant sur le score de 14 à 10.

Il faut dire que c’est une défaite surprenante et humiliante de la sélection algérienne de football face à une modeste sélection. Il est à noter que la sélection kenyanne, qui devait être dans la même groupe avec l’Algérie, la Guinée et le Gabon, a déclaré forfait car elle n’a pas pu faire le déplacement en Egypte pour des raisons purement financières.

Berkous et consorts condamnés de gagner face au Gabon

Après avoir entamé la coupe d’Afrique des nations de handball sur une mauvaise note, nos handballeurs seront appelés à se ressaisir face au Gabon. La rencontre aura lieu demain à partir de 16h30.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils seront condamnés de gagner. La victoire sera la meilleure façon pour valider leur billet qualificatif pour le prochain tour. Il faut dire aussi qu’ils sont les grands favoris sur papier pour remporter la rencontre. En effet, les gabonais ont perdu leur premier face à la Guinée sur un score sans appel de 35 à 23.

Il est à rappeler que la coupe d’Afrique des nations de handball se déroule en Egypte. La compétition s’étalera jusqu’au 18 juillet prochain. On espère que le capitaine Berkous et consorts puissent se remettre en question et y aller ainsi le plus loin possible.